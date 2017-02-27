Schmit написав:Количественное смягчение, это когда центробанки понижают процентную ставку, заливая банки и выкупают гособлигации. Фокус не работает в странах, где в ходу бумага. У нас все напечатанное сразу же потечет в импорт и на валютный рынок. Когда ситуация с курсом выйдет из под контроля (а она выйдет), НБУ начнет усиленно сжигать резервы и повысит ставку. Таким образом все напечатанное все равно придется обеспечить валютой из резервов. Бизнес сможет чуть сэкономить на зарплатах, но потом придет в еще большее уныние от падения внутреннего спроса по причине зубожиння потребителей.
Индия, Турция, Бразилия и Мексика неистово ржут
То, что вы и плюсанувшие вам делаете - это с умным видом рассказываете о том, что томатный сок - это плохо, потому что от него разводы на полу остаются. Но суть в том, что его пьют, а не полы им моют! И пьют без злоупотреблений, чтобы была польза, а не понос...
Причина неправильных девальваций раз в 6 лет (ака с 5 до 8 и с 8 до 25) - именно в отсутствии правильной перманентной (на величину дисконтирования гривны к твердым валютам, равной 5-10% в год).
Чем дольше мы избегаем этого базового монетарного правила, тем глубже будет очередной виток неправильной девальвации
Искатель написав:Хотя сегодня есть основания для выхода: вплотную приблизились к 27,50.
Не факт. Рост после 12 сильно официальный курс не качнет, а до сих пор ориентировались на него.
Amat написав:И пока Шевченко не пройдет все "формальные процедуры" по трудоустройству интервенций не будет. Рожкова не хочет брать на себя ответственность...
Есть у меня большие сомнения в том, что глава НБУ лично следит за ходом торгов и выходит с интервенциями. Для этого есть специальный люди, у которых есть инструкция. Инструкцию поменять вряд ли успели. Пока стратегия интервенций, на первый взгляд, не изменилась, последнее время рост всегда сдерживали менее жестко, чем снижение. При Рожковой интервенции уже были.