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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59635964596559665967>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 98
Різких коливань курсу валют не очікую
32%
31
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
39%
38
Ніяких змін не очікую
19%
19
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:09

  Schmit написав:Количественное смягчение, это когда центробанки понижают процентную ставку, заливая банки и выкупают гособлигации. Фокус не работает в странах, где в ходу бумага.
У нас все напечатанное сразу же потечет в импорт и на валютный рынок. Когда ситуация с курсом выйдет из под контроля (а она выйдет), НБУ начнет усиленно сжигать резервы и повысит ставку. Таким образом все напечатанное все равно придется обеспечить валютой из резервов. Бизнес сможет чуть сэкономить на зарплатах, но потом придет в еще большее уныние от падения внутреннего спроса по причине зубожиння потребителей.


Индия, Турция, Бразилия и Мексика неистово ржут :mrgreen:

То, что вы и плюсанувшие вам делаете - это с умным видом рассказываете о том, что томатный сок - это плохо, потому что от него разводы на полу остаются. Но суть в том, что его пьют, а не полы им моют! И пьют без злоупотреблений, чтобы была польза, а не понос...

Причина неправильных девальваций раз в 6 лет (ака с 5 до 8 и с 8 до 25) - именно в отсутствии правильной перманентной (на величину дисконтирования гривны к твердым валютам, равной 5-10% в год).

Чем дольше мы избегаем этого базового монетарного правила, тем глубже будет очередной виток неправильной девальвации
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Хотя сегодня есть основания для выхода: вплотную приблизились к 27,50.

Не факт. Рост после 12 сильно официальный курс не качнет, а до сих пор ориентировались на него.
  Amat написав:И пока Шевченко не пройдет все "формальные процедуры" по трудоустройству интервенций не будет. Рожкова не хочет брать на себя ответственность...

Есть у меня большие сомнения в том, что глава НБУ лично следит за ходом торгов и выходит с интервенциями. Для этого есть специальный люди, у которых есть инструкция. Инструкцию поменять вряд ли успели. Пока стратегия интервенций, на первый взгляд, не изменилась, последнее время рост всегда сдерживали менее жестко, чем снижение.
При Рожковой интервенции уже были.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прям слышу ликование людей, что топят за девальвацию. Потирают руки, наблюдая, как на глазах увеличивается занятость (ага, в Польше), растет производство и расцветает экспорт (людьми?). На соседней ветке про недвигу аналогично - смотрите, в баксах кирпичи дешевеют, а мы ведь писали!
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:23

  change_pm написав:Сподіваєтесь в 2 копійки прибутку вийти? імхо, ні, пусті сподівання!

Незрозумів??про які 2 коп.йдеться мова

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:28

МБ 27.43 жесть

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Писец, ракета, внезапно
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:38

Мда СІРИЙ виявився пророком,красава

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:40

  Nazarkino написав:
  change_pm написав:Сподіваєтесь в 2 копійки прибутку вийти? імхо, ні, пусті сподівання!

Незрозумів??про які 2 коп.йдеться мова

*Відправлено з Чату

Ви ж продали бакс по 27.17, хочете 27.15.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:01

Кто-нибудь понимает почему растет курс? Кто покупает валюту?
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:03

  Nazarkino написав:МБ 27.43 жесть

*Відправлено з Чату

В обмінках - дешевше!
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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