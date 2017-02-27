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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:08
change_pm написав:
Ви ж продали бакс по 27.17, хочете 27.15.
Аа ,та я бакс хочу по25))) почнемо з початку,приблизно 90 % під 18.5 на даний момент,вільна кишенькова гривня купи продай ( валюта) це так більш для азарту наразі як там дальше карта ляже незнаю,Вашу сторону зрозумів прибуток рахуєте лише у валюті може і правильно, в мене свій велосипед))*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:09
sequence написав:
Прям слышу ликование людей, что топят за девальвацию. Потирают руки, наблюдая, как на глазах увеличивается занятость (ага, в Польше), растет производство и расцветает экспорт (людьми?). На соседней ветке про недвигу аналогично - смотрите, в баксах кирпичи дешевеют, а мы ведь писали!
Українські заробітчани за п'ять років посприяли приросту ВВП Польщі на 13%
Упродовж 2013-2018 років заробітчани з України щорічно забезпечували приріст польського ВВП на 0,5%. Сукупний внесок українських заробітчан становив 13% приросту ВВП Польщі за цей період. Про це з посиланням на дані Національного банку Польщі повідомила Liga.net.
Українські робітники також посприяли збільшенню зайнятості в Польщі на 0,8% на рік.
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jump
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:10
Агропромисловий холдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в Україні, у квітні-червні 2020 року скоротив обсяги продажу цукру на 26% порівняно з аналогічним періодом 2019 року - до 74 тисяч тонн.
Про це повідомила компанія на Варшавській фондовій біржі, передає "Інтерфакс-Україна".
Згідно з повідомленням компанії, реалізація кукурудзи знизилася на 47% - до 99,45 тис. тонн, пшениці - на 83%, до 1,03 тис. тонн, соєвої олії - на 31%, до 8,27 тис. тонн, соєвого шроту - на 22%, до 36,16 тис. тонн, соняшнику - 99%, до 33 тонн, молока - на 8%, до 22,49 тис. тонн.
Загалом за перше півріччя 2020 "Астарта" скоротила обсяги продажу цукру на 1% - до 151,55 тис. тонн, кукурудзи - на 32%, до 335,44 тис. тонн, пшениці - на 73%, до 4,43 тис. тонн, соєвої олії - на 26%, до 19,41 тис. тонн, соєвого шроту - на 11%, до 82,97 тис. тонн, соняшнику - на 99%, до 102 тонн, молока - на 9%, до 46,12 тис. тонн.
"Астарта" в 2019 році отримала 1,69 млн євро чистого прибутку проти 18,26 млн євро чистого збитку в 2018 році, виручка зросла на 20,4% - до 448,01 млн євро.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:11
Непонятно почему растет курс, наверное спекулянты разгоняют, может с понедельника откат
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AGK
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:12
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:12
jump написав:
Українські заробітчани за п'ять років посприяли приросту ВВП Польщі на 13%
А на яку величину посприяв переказ приблизно 50 млрд доларів за 5 років ?
Якщо наше ВВП=150 млрд доларів- то на 33% гастарбайтери забезпечили своїми переказами ріст ВВП України ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:14
AGK написав:
Непонятно почему растет курс, наверное спекулянты разгоняют, может с понедельника откат
Повірте Ви не один тут такий)) особисто нежданчик від 27.30 і вище*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:16
Долярчик
Здравствуйте.
Я надеюсь , что Вы не купили доллары .
Ведь будет 24........об этом часто пишет "фунтик" на Минфине(мой бывший пациент ).
Правда он сейчас куда то делся , может кто "сливу начистил", а может ждет 23,5 .....
Вы самое главное ,не огорчайтесь.
Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%
Зробымо усих разом.
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холява
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:18
Долярчик написав:
В обмінках - дешевше! [@image@]
львіська валютна банда завжди відстають на день два, а потім урівняються, скажем так остерігаються попандосу на курсі.*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:20
eduard_k написав:
Кто покупает валюту?
Теперь уже все ее покупают. Даже те, кому она реально сейчас не нужна. Это начало паники и олений забег.
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