RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5964596559665967>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 98
Різких коливань курсу валют не очікую
32%
31
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
39%
38
Ніяких змін не очікую
19%
19
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:08

  change_pm написав:Ви ж продали бакс по 27.17, хочете 27.15.

Аа ,та я бакс хочу по25))) почнемо з початку,приблизно 90 % під 18.5 на даний момент,вільна кишенькова гривня купи продай ( валюта) це так більш для азарту наразі як там дальше карта ляже незнаю,Вашу сторону зрозумів прибуток рахуєте лише у валюті може і правильно, в мене свій велосипед))

*Відправлено з Чату
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 17.11.11
Подякував: 233 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:09

  sequence написав:Прям слышу ликование людей, что топят за девальвацию. Потирают руки, наблюдая, как на глазах увеличивается занятость (ага, в Польше), растет производство и расцветает экспорт (людьми?). На соседней ветке про недвигу аналогично - смотрите, в баксах кирпичи дешевеют, а мы ведь писали!


Українські заробітчани за п'ять років посприяли приросту ВВП Польщі на 13%
Упродовж 2013-2018 років заробітчани з України щорічно забезпечували приріст польського ВВП на 0,5%. Сукупний внесок українських заробітчан становив 13% приросту ВВП Польщі за цей період. Про це з посиланням на дані Національного банку Польщі повідомила Liga.net.

Українські робітники також посприяли збільшенню зайнятості в Польщі на 0,8% на рік.
jump
 
Повідомлень: 3129
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:10

Агропромисловий холдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в Україні, у квітні-червні 2020 року скоротив обсяги продажу цукру на 26% порівняно з аналогічним періодом 2019 року - до 74 тисяч тонн.

Про це повідомила компанія на Варшавській фондовій біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням компанії, реалізація кукурудзи знизилася на 47% - до 99,45 тис. тонн, пшениці - на 83%, до 1,03 тис. тонн, соєвої олії - на 31%, до 8,27 тис. тонн, соєвого шроту - на 22%, до 36,16 тис. тонн, соняшнику - 99%, до 33 тонн, молока - на 8%, до 22,49 тис. тонн.

Загалом за перше півріччя 2020 "Астарта" скоротила обсяги продажу цукру на 1% - до 151,55 тис. тонн, кукурудзи - на 32%, до 335,44 тис. тонн, пшениці - на 73%, до 4,43 тис. тонн, соєвої олії - на 26%, до 19,41 тис. тонн, соєвого шроту - на 11%, до 82,97 тис. тонн, соняшнику - на 99%, до 102 тонн, молока - на 9%, до 46,12 тис. тонн.

"Астарта" в 2019 році отримала 1,69 млн євро чистого прибутку проти 18,26 млн євро чистого збитку в 2018 році, виручка зросла на 20,4% - до 448,01 млн євро.
jump
 
Повідомлень: 3129
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:11

Непонятно почему растет курс, наверное спекулянты разгоняют, может с понедельника откат
AGK
 
Повідомлень: 42
З нами з: 26.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:12

Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 07.10.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:12

  jump написав:Українські заробітчани за п'ять років посприяли приросту ВВП Польщі на 13%
А на яку величину посприяв переказ приблизно 50 млрд доларів за 5 років ?
Якщо наше ВВП=150 млрд доларів- то на 33% гастарбайтери забезпечили своїми переказами ріст ВВП України ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23234
З нами з: 15.01.09
Подякував: 180 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:14

  AGK написав:Непонятно почему растет курс, наверное спекулянты разгоняют, может с понедельника откат

Повірте Ви не один тут такий)) особисто нежданчик від 27.30 і вище

*Відправлено з Чату
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 17.11.11
Подякував: 233 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:16

Долярчик


Здравствуйте.

Я надеюсь , что Вы не купили доллары .
Ведь будет 24........об этом часто пишет "фунтик" на Минфине(мой бывший пациент ).
Правда он сейчас куда то делся , может кто "сливу начистил", а может ждет 23,5 .....
Вы самое главное ,не огорчайтесь.
Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%

Зробымо усих разом.
холява
2
 
Повідомлень: 2876
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2602 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:18

  Долярчик написав:В обмінках - дешевше! [@image@]

львіська валютна банда завжди відстають на день два, а потім урівняються, скажем так остерігаються попандосу на курсі.

*Відправлено з Чату
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 17.11.11
Подякував: 233 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:20

  eduard_k написав:Кто покупает валюту?

Теперь уже все ее покупают. Даже те, кому она реально сейчас не нужна. Это начало паники и олений забег.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 04.10.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5964596559665967>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vano80, zРадио і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 704, 705, 706
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7059 1592950
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 13:12
R_1
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19481 2401918
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 23:07
airmax78
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
495 104326
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 15:52
upravdom

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (661)
17.07.2020 14:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.