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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5964596559665967

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 98
Різких коливань курсу валют не очікую
32%
31
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
39%
38
Ніяких змін не очікую
19%
19
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:24

  sequence написав:Прям слышу ликование людей, что топят за девальвацию. Потирают руки, наблюдая, как на глазах увеличивается занятость (ага, в Польше), растет производство и расцветает экспорт (людьми?). На соседней ветке про недвигу аналогично - смотрите, в баксах кирпичи дешевеют, а мы ведь писали!

У людей просто очень короткая память. Особенно у нынешних, выросших на смартфонах. Не помнят даже то, что было еще полгода назад. Что уж тут говорить о 90-х годах с их инфляцией в тысячи и десятки тысяч процентов за год! Эти "желудки на ножках" даже ближайшую 2014-2015 уже почти забыли, а о 2008-2009 думают, что это сказки были...

Короче дураков история ничему не учит! Будут радостно нули считать в своих зарплатах, совершенно не обращая внимание на цены в магазинах, где эти нули будут рисоваться в 2 раза быстрее. Умные свалят за границу на заработки. Самые умные туда же жить на ПМЖ. Ну а оставшееся стадо просто продадут вместе с землей забугорным капиталистам.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:29

  холява написав:Долярчик


Здравствуйте.

Я надеюсь , что Вы не купили доллары .
Ведь будет 24........об этом часто пишет "фунтик" на Минфине(мой бывший пациент ).
Правда он сейчас куда то делся , может кто "сливу начистил", а может ждет 23,5 .....
Вы самое главное ,не огорчайтесь.
Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%

Зробымо усих разом.


Ээээ... Так возбудились все... У меня еще есть баксы по 28 с чем то купленные, и шо? А с депо, так посмотрим, если ставки не поднимут так плохо, а если вернут 16-18 так и терпимо. Гривна она на каждый день нужна, чай булку за тугрики не продают :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:31

  Nazarkino написав:МБ 27.43 жесть

*Відправлено з Чату

  Andrew_ написав:Писец, ракета, внезапно

  eduard_k написав:Кто-нибудь понимает почему растет курс? Кто покупает валюту?


Что, хлопчики, кино закончилось? :mrgreen: Это новый глава НБУ наконец-то доехал до своей новой работы после вчерашнего банкета. А заодно и нового главу АМКУ назначили. Ну ту, которая через свою сестру итальянские владения Зеленского прикрывает. Теперь всё схвачено! И НБУ в кармане у "зеленых", и АМКУ. И пусть теперь кто-то рот попробует открыть, что цены растут или курс в небо летит... Вам же четко и ясно гарант сказал, что "стране нужна инфляция 10% и курс 30, потому что такие цифры заложены в бюджет-2020". Что еще не понятно?

"Ви зробили це разом".(с)

Налик 27.35-27.42, пока боятся задирать сильно курс. Ну всё, как обычно. При 8 в начале 2014 тоже ползли по 5-10 копеек. А потом как дали жару! И только на 41 очухались и начали гасить.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vano80 написав:У меня еще есть баксы по 28 с чем то купленные, и шо?
А то что есть шанс продать дороже 28 :-)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:42

  budivelnik написав:
  jump написав:Українські заробітчани за п'ять років посприяли приросту ВВП Польщі на 13%
А на яку величину посприяв переказ приблизно 50 млрд доларів за 5 років ?
Якщо наше ВВП=150 млрд доларів- то на 33% гастарбайтери забезпечили своїми переказами ріст ВВП України ?


А непонятно. Таможенная стоимость импорта, как ты знаешь, в оценку ВВП не попадает - только добавленная внутри Украины. А сколько в валютных переводах расходов на импорт, можно только гадать. Чисто логически предполагаю, что очень много - энергоносители, шмоточки, электроника, евробляхи. Последние 3-4 года импорт плотно поселился даже в продуктовой корзине... Вероятно, что бОльшая часть заработанного за границей туда же и возвращается
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:44

  Proofy написав:
  vano80 написав:У меня еще есть баксы по 28 с чем то купленные, и шо?
А то что есть шанс продать дороже 28 :-)


Тут просто основная точка зрения - шпекулянтская.
Зачем мне продавать, у меня депозит есть :mrgreen:
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