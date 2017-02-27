sequence написав:Прям слышу ликование людей, что топят за девальвацию. Потирают руки, наблюдая, как на глазах увеличивается занятость (ага, в Польше), растет производство и расцветает экспорт (людьми?). На соседней ветке про недвигу аналогично - смотрите, в баксах кирпичи дешевеют, а мы ведь писали!
У людей просто очень короткая память. Особенно у нынешних, выросших на смартфонах. Не помнят даже то, что было еще полгода назад. Что уж тут говорить о 90-х годах с их инфляцией в тысячи и десятки тысяч процентов за год! Эти "желудки на ножках" даже ближайшую 2014-2015 уже почти забыли, а о 2008-2009 думают, что это сказки были...
Короче дураков история ничему не учит! Будут радостно нули считать в своих зарплатах, совершенно не обращая внимание на цены в магазинах, где эти нули будут рисоваться в 2 раза быстрее. Умные свалят за границу на заработки. Самые умные туда же жить на ПМЖ. Ну а оставшееся стадо просто продадут вместе с землей забугорным капиталистам.
Я надеюсь , что Вы не купили доллары . Ведь будет 24........об этом часто пишет "фунтик" на Минфине(мой бывший пациент ). Правда он сейчас куда то делся , может кто "сливу начистил", а может ждет 23,5 ..... Вы самое главное ,не огорчайтесь. Теперь только депозит спасет ! под 67 % или под 76%
Зробымо усих разом.
Ээээ... Так возбудились все... У меня еще есть баксы по 28 с чем то купленные, и шо? А с депо, так посмотрим, если ставки не поднимут так плохо, а если вернут 16-18 так и терпимо. Гривна она на каждый день нужна, чай булку за тугрики не продают
eduard_k написав:Кто-нибудь понимает почему растет курс? Кто покупает валюту?
Что, хлопчики, кино закончилось? Это новый глава НБУ наконец-то доехал до своей новой работы после вчерашнего банкета. А заодно и нового главу АМКУ назначили. Ну ту, которая через свою сестру итальянские владения Зеленского прикрывает. Теперь всё схвачено! И НБУ в кармане у "зеленых", и АМКУ. И пусть теперь кто-то рот попробует открыть, что цены растут или курс в небо летит... Вам же четко и ясно гарант сказал, что "стране нужна инфляция 10% и курс 30, потому что такие цифры заложены в бюджет-2020". Что еще не понятно?
"Ви зробили це разом".(с)
Налик 27.35-27.42, пока боятся задирать сильно курс. Ну всё, как обычно. При 8 в начале 2014 тоже ползли по 5-10 копеек. А потом как дали жару! И только на 41 очухались и начали гасить.
jump написав:Українські заробітчани за п'ять років посприяли приросту ВВП Польщі на 13%
А на яку величину посприяв переказ приблизно 50 млрд доларів за 5 років ? Якщо наше ВВП=150 млрд доларів- то на 33% гастарбайтери забезпечили своїми переказами ріст ВВП України ?
А непонятно. Таможенная стоимость импорта, как ты знаешь, в оценку ВВП не попадает - только добавленная внутри Украины. А сколько в валютных переводах расходов на импорт, можно только гадать. Чисто логически предполагаю, что очень много - энергоносители, шмоточки, электроника, евробляхи. Последние 3-4 года импорт плотно поселился даже в продуктовой корзине... Вероятно, что бОльшая часть заработанного за границей туда же и возвращается