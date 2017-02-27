Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:24

sequence написав: Прям слышу ликование людей, что топят за девальвацию. Потирают руки, наблюдая, как на глазах увеличивается занятость (ага, в Польше), растет производство и расцветает экспорт (людьми?). На соседней ветке про недвигу аналогично - смотрите, в баксах кирпичи дешевеют, а мы ведь писали! Прям слышу ликование людей, что топят за девальвацию. Потирают руки, наблюдая, как на глазах увеличивается занятость (ага, в Польше), растет производство и расцветает экспорт (людьми?). На соседней ветке про недвигу аналогично - смотрите, в баксах кирпичи дешевеют, а мы ведь писали!

У людей просто очень короткая память. Особенно у нынешних, выросших на смартфонах. Не помнят даже то, что было еще полгода назад. Что уж тут говорить о 90-х годах с их инфляцией в тысячи и десятки тысяч процентов за год! Эти "желудки на ножках" даже ближайшую 2014-2015 уже почти забыли, а о 2008-2009 думают, что это сказки были...Короче дураков история ничему не учит! Будут радостно нули считать в своих зарплатах, совершенно не обращая внимание на цены в магазинах, где эти нули будут рисоваться в 2 раза быстрее. Умные свалят за границу на заработки. Самые умные туда же жить на ПМЖ. Ну а оставшееся стадо просто продадут вместе с землей забугорным капиталистам.