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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 596559665967596859695970>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 100
Різких коливань курсу валют не очікую
31%
31
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
40%
40
Ніяких змін не очікую
19%
19
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:24

  sequence написав:Прям слышу ликование людей, что топят за девальвацию. Потирают руки, наблюдая, как на глазах увеличивается занятость (ага, в Польше), растет производство и расцветает экспорт (людьми?). На соседней ветке про недвигу аналогично - смотрите, в баксах кирпичи дешевеют, а мы ведь писали!

У людей просто очень короткая память. Особенно у нынешних, выросших на смартфонах. Не помнят даже то, что было еще полгода назад. Что уж тут говорить о 90-х годах с их инфляцией в тысячи и десятки тысяч процентов за год! Эти "желудки на ножках" даже ближайшую 2014-2015 уже почти забыли, а о 2008-2009 думают, что это сказки были...

Короче дураков история ничему не учит! Будут радостно нули считать в своих зарплатах, совершенно не обращая внимание на цены в магазинах, где эти нули будут рисоваться в 2 раза быстрее. Умные свалят за границу на заработки. Самые умные туда же жить на ПМЖ. Ну а оставшееся стадо просто продадут вместе с землей забугорным капиталистам.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:29

  холява написав:Долярчик


Здравствуйте.

Я надеюсь , что Вы не купили доллары .
Ведь будет 24........об этом часто пишет "фунтик" на Минфине(мой бывший пациент ).
Правда он сейчас куда то делся , может кто "сливу начистил", а может ждет 23,5 .....
Вы самое главное ,не огорчайтесь.
Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%

Зробымо усих разом.


Ээээ... Так возбудились все... У меня еще есть баксы по 28 с чем то купленные, и шо? А с депо, так посмотрим, если ставки не поднимут так плохо, а если вернут 16-18 так и терпимо. Гривна она на каждый день нужна, чай булку за тугрики не продают :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:31

  Nazarkino написав:МБ 27.43 жесть

*Відправлено з Чату

  Andrew_ написав:Писец, ракета, внезапно

  eduard_k написав:Кто-нибудь понимает почему растет курс? Кто покупает валюту?


Что, хлопчики, кино закончилось? :mrgreen: Это новый глава НБУ наконец-то доехал до своей новой работы после вчерашнего банкета. А заодно и нового главу АМКУ назначили. Ну ту, которая через свою сестру итальянские владения Зеленского прикрывает. Теперь всё схвачено! И НБУ в кармане у "зеленых", и АМКУ. И пусть теперь кто-то рот попробует открыть, что цены растут или курс в небо летит... Вам же четко и ясно гарант сказал, что "стране нужна инфляция 10% и курс 30, потому что такие цифры заложены в бюджет-2020". Что еще не понятно?

"Ви зробили це разом".(с)

Налик 27.35-27.42, пока боятся задирать сильно курс. Ну всё, как обычно. При 8 в начале 2014 тоже ползли по 5-10 копеек. А потом как дали жару! И только на 41 очухались и начали гасить.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vano80 написав:У меня еще есть баксы по 28 с чем то купленные, и шо?
А то что есть шанс продать дороже 28 :-)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:42

  budivelnik написав:
  jump написав:Українські заробітчани за п'ять років посприяли приросту ВВП Польщі на 13%
А на яку величину посприяв переказ приблизно 50 млрд доларів за 5 років ?
Якщо наше ВВП=150 млрд доларів- то на 33% гастарбайтери забезпечили своїми переказами ріст ВВП України ?


А непонятно. Таможенная стоимость импорта, как ты знаешь, в оценку ВВП не попадает - только добавленная внутри Украины. А сколько в валютных переводах расходов на импорт, можно только гадать. Чисто логически предполагаю, что очень много - энергоносители, шмоточки, электроника, евробляхи. Последние 3-4 года импорт плотно поселился даже в продуктовой корзине... Вероятно, что бОльшая часть заработанного за границей туда же и возвращается
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:44

  Proofy написав:
  vano80 написав:У меня еще есть баксы по 28 с чем то купленные, и шо?
А то что есть шанс продать дороже 28 :-)


Тут просто основная точка зрения - шпекулянтская.
Зачем мне продавать, у меня депозит есть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:49

  sequence написав:Прям слышу ликование людей, что топят за девальвацию. Потирают руки, наблюдая, как на глазах увеличивается занятость (ага, в Польше), растет производство и расцветает экспорт (людьми?). На соседней ветке про недвигу аналогично - смотрите, в баксах кирпичи дешевеют, а мы ведь писали!


Эмоциональное заявление... Надеюсь, что в виду вы имели не меня. Я зарплату получаю в гривнах - поверьте, потеря валютного дохода большего стоит, чем с помпой заявить "а я предупреждал".

С другой стороны, не те, кто предупреждают об очевидном, формируют ожидания. По крайней мере не на интернет-форуме - вы переоцениваете величину влияния нашего здешнего междусобойчика )) Если кто и способен развернуть рынок, озвучив свой прогноз, то это либо крупный финансовый воротила, либо крупный государственный деятель...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:54

  Nazarkino написав:Мда СІРИЙ виявився пророком,красава

*Відправлено з Чату

НІ, ЦЕ ВСЕ ПЕРЕС :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:00

А чого курс росте то?
Чому НБУ не гасить?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:04

  Квесторе_поверніться написав:А чого курс росте то?
Чому НБУ не гасить?


Приучил вас НБУ к тому что каждые 10коп (0.03%) нахально влазит на межбанк, ломая рыночные тренды. И как мега инсайдер, устраивает загоны интервенциями туда-обратно. А это между прочем еще один скрытый налог на бизнес, который НБУ рисует как свою "прибыль на оленях". Участие НБУ на межбанке вообще лучше ограничить законодательно до самых редких случаев. Офигеть: мы платим налоги, чтоб нбу на нас еще и прибыль делал.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 17 лип, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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