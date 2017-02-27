Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:09

SILVER_UA написав: Moneta написав: Участие НБУ на межбанке вообще лучше ограничить законодательно до самых редких случаев. Участие НБУ на межбанке вообще лучше ограничить законодательно до самых редких случаев.

тогда в течении недели будем кататься от 8 до 28 тогда в течении недели будем кататься от 8 до 28





Ну должно быть какое-то ограничение, например фонда в сша останавливается после 9% падения. А вылазить с интервенциями против 0.03% это игра государственного инсайдера против рынка. Ну должно быть какое-то ограничение, например фонда в сша останавливается после 9% падения. А вылазить с интервенциями против 0.03% это игра государственного инсайдера против рынка.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.