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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 596659675968596959705971>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 100
Різких коливань курсу валют не очікую
31%
31
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
40%
40
Ніяких змін не очікую
19%
19
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Участие НБУ на межбанке вообще лучше ограничить законодательно до самых редких случаев.

тогда в течении недели будем кататься от 8 до 28
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:08

  vano80 написав:
  Proofy написав:
  vano80 написав:У меня еще есть баксы по 28 с чем то купленные, и шо?
А то что есть шанс продать дороже 28 :-)


Тут просто основная точка зрения - шпекулянтская.
Зачем мне продавать, у меня депозит есть :mrgreen:

непонятно какой прок от депозитов, это просто развод.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:08

  Квесторе_поверніться написав:А чого курс росте то?
Чому НБУ не гасить?

Долярчики закончились) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:09

  холява написав:Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%

Зробымо усих разом.

допустим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ?
или вы так гиперболизируете \утрируете ?
Востаннє редагувалось yama в П'ят 17 лип, 2020 15:45, всього редагувалось 2 разів.
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:09

  SILVER_UA написав:
  Moneta написав:Участие НБУ на межбанке вообще лучше ограничить законодательно до самых редких случаев.

тогда в течении недели будем кататься от 8 до 28



Ну должно быть какое-то ограничение, например фонда в сша останавливается после 9% падения. А вылазить с интервенциями против 0.03% это игра государственного инсайдера против рынка.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:10

  Moneta написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чого курс росте то?
Чому НБУ не гасить?


Приучил вас НБУ к тому что каждые 10коп (0.03%) нахально влазит на межбанк, ломая рыночные тренды. И как мега инсайдер, устраивает загоны интервенциями туда-обратно. А это между прочем еще один скрытый налог на бизнес, который НБУ рисует как свою "прибыль на оленях". Участие НБУ на межбанке вообще лучше ограничить законодательно до самых редких случаев. Офигеть: мы платим налоги, чтоб нбу на нас еще и прибыль делал.

Таким макаром інфляцію розженуть і прощай іпотека по 10 і 5-7-9 кредити.
Чи так і задумано в світлій голові Зе?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:10

  yama написав:
  холява написав:Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%

Зробымо усих разом.

допстим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 в под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ?
или вы так гиперболизируете \утрируете ?

Где дают 14% чистыми?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:14

  Zebra написав:
  yama написав:
  холява написав:Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%

Зробымо усих разом.

допстим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 в под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ?
или вы так гиперболизируете \утрируете ?

Где дают 14% чистыми?

ну монобанк еще несколько месяцев назад давал , как раз когда курс был около 26,65 . Мы же говорим ( я говорю) о не разрывных депозитах открытых давно ( до года от сегодняшенго дня )
Востаннє редагувалось yama в П'ят 17 лип, 2020 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:14

шото я начинаю стрематся
сдал все баксы в янвре по 24
если сейчас перекинутся обратно фактически получается фиксация убытка примерно 7%.
даже в марте не был на стрёме...
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Moneta написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чого курс росте то?
Чому НБУ не гасить?


Приучил вас НБУ к тому что каждые 10коп (0.03%) нахально влазит на межбанк, ломая рыночные тренды. И как мега инсайдер, устраивает загоны интервенциями туда-обратно. А это между прочем еще один скрытый налог на бизнес, который НБУ рисует как свою "прибыль на оленях". Участие НБУ на межбанке вообще лучше ограничить законодательно до самых редких случаев. Офигеть: мы платим налоги, чтоб нбу на нас еще и прибыль делал.

Таким макаром інфляцію розженуть і прощай іпотека по 10 і 5-7-9 кредити.
Чи так і задумано в світлій голові Зе?


Это помоему вообще нереально, все понимают никаких 5-7-9 не будет, пока овгз на вторичке 13%. ЗЕ(вместе с минфином и нбу) заговаривают зубы перед валютным кризисом, пока овгз-спекулянты сматывают удочки.
Moneta
 
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