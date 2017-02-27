|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:15
Zebra написав: yama написав:
холява написав:
Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%
Зробымо усих разом.
допстим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 в под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ?
или вы так гиперболизируете \утрируете ?
Где дают 14% чистыми?
Сейчас не дают, да. Возьми временной промежуток, когда там у нас курс устаканился, года с 15? И вот с тогда, минимум 1 процент в месяц доходность депозитов. Минимум.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:20
Квесторе_поверніться написав:
А чого курс росте то?
Чому НБУ не гасить?
тоже не понимаю он всегда гдето на 0,5 % реагировал
ГДЕ ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ?
зачем нам такой новый глава?
на межбанке срочно нужны интервенции - чтобы гасить панику!
чего они ждут?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4123
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:20
vano80 написав:
Сейчас не дают, да.
Якраз ще дають, але по старішим угодам в низці банків: приват, а-банк і т.д.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3532
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 424 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:22
Ой+ написав: vano80 написав:
Сейчас не дают, да.
Якраз ще дають, але по старішим угодам в низці банків: приват, а-банк і т.д.
Ну об этом не т смысла говорить что там у кого по старому.
Смотрим какая будет реакция банков. Но боюсь, как ничего страшного в курсе 28 не будет, так и 17 уже нам не видать.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:27
Zebra написав: yama написав:
холява написав:
Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%
Зробымо усих разом.
допстим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 в под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ?
или вы так гиперболизируете \утрируете ?
Где дают 14% чистыми?
У меня в Моно открыт под 17,25% грязными.
-
Andrew_
-
-
- Повідомлень: 410
- З нами з: 16.06.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:27
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1320
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:27
yama написав:
допстим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 в под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток
экономист, а почему ты не считаешь поправку на доход полученный с валютного депо
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:30
Почему Нацбанк не проводит интервенции.
Три причины:
1. Новые люди. Не только глава НБУ новый, но зам по валютному направлению новый будет (он еще не назначен), а Чурия "ушли".
2. Баланс по валюте на момент не в пользу интервенций. Надо будет помогать Минфину гасить ОВГЗ в валюте, с привлечением у них слабовато. И там не отвертишься, придется открывать тумбочку.
3. На текущих уровнях не продают, потому что ждут выше. Когда курс выйдет на ожидаемый (целевой) уровень, тогда и выйдут с интервенциями.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4000
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 2152 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:34
Искатель
неужели ожидаемый уровень действительно 30?
получается они готят уронить гривну за месяц на 13%?
а с начала года это выйдет на 25%
не много?
этого народ может не понять
темболее многие зашли на гривне депо
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4123
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:36
uaprofi написав:
получается они готят уронить гривну за месяц на 13%?
а с начала года это выйдет на 25%
не много?
этого народ может не понять
темболее многие зашли на гривне депо
А когда у нас народ шо-то понимал?..
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7059
|1593016
|
П'ят 17 лип, 2020 13:12
R_1
|
|19481
|2401975
|
|
|495
|104344
|
|