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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59675968596959705971>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 100
Різких коливань курсу валют не очікую
31%
31
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
40%
40
Ніяких змін не очікую
19%
19
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:15

  Zebra написав:
  yama написав:
  холява написав:Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%

Зробымо усих разом.

допстим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 в под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ?
или вы так гиперболизируете \утрируете ?

Где дают 14% чистыми?


Сейчас не дают, да. Возьми временной промежуток, когда там у нас курс устаканился, года с 15? И вот с тогда, минимум 1 процент в месяц доходность депозитов. Минимум.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:20

  Квесторе_поверніться написав:А чого курс росте то?
Чому НБУ не гасить?

тоже не понимаю он всегда гдето на 0,5 % реагировал
ГДЕ ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ?
зачем нам такой новый глава?
на межбанке срочно нужны интервенции - чтобы гасить панику!
чего они ждут?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vano80 написав:Сейчас не дают, да.


Якраз ще дають, але по старішим угодам в низці банків: приват, а-банк і т.д.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:22

  Ой+ написав:
  vano80 написав:Сейчас не дают, да.


Якраз ще дають, але по старішим угодам в низці банків: приват, а-банк і т.д.


Ну об этом не т смысла говорить что там у кого по старому.
Смотрим какая будет реакция банков. Но боюсь, как ничего страшного в курсе 28 не будет, так и 17 уже нам не видать.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:27

  Zebra написав:
  yama написав:
  холява написав:Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%

Зробымо усих разом.

допстим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 в под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ?
или вы так гиперболизируете \утрируете ?

Где дают 14% чистыми?

У меня в Моно открыт под 17,25% грязными.
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:27

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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:27

  yama написав:допстим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 в под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток

экономист, а почему ты не считаешь поправку на доход полученный с валютного депо :?:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:30

Почему Нацбанк не проводит интервенции.
Три причины:
1. Новые люди. Не только глава НБУ новый, но зам по валютному направлению новый будет (он еще не назначен), а Чурия "ушли".
2. Баланс по валюте на момент не в пользу интервенций. Надо будет помогать Минфину гасить ОВГЗ в валюте, с привлечением у них слабовато. И там не отвертишься, придется открывать тумбочку.
3. На текущих уровнях не продают, потому что ждут выше. Когда курс выйдет на ожидаемый (целевой) уровень, тогда и выйдут с интервенциями.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:34

Искатель
неужели ожидаемый уровень действительно 30?
получается они готят уронить гривну за месяц на 13%?
а с начала года это выйдет на 25%
не много?
этого народ может не понять
темболее многие зашли на гривне депо
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:36

  uaprofi написав:получается они готят уронить гривну за месяц на 13%?
а с начала года это выйдет на 25%
не много?
этого народ может не понять
темболее многие зашли на гривне депо


А когда у нас народ шо-то понимал?..
sergey_sryvkin
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