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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5968596959705971>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 100
Різких коливань курсу валют не очікую
31%
31
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
40%
40
Ніяких змін не очікую
19%
19
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:37

  uaprofi написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чого курс росте то?
Чому НБУ не гасить?

тоже не понимаю он всегда гдето на 0,5 % реагировал
ГДЕ ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ?
зачем нам такой новый глава?
на межбанке срочно нужны интервенции - чтобы гасить панику!
чего они ждут?


Може курса 30 ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:38

  SILVER_UA написав:
  yama написав:допстим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 в под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток

экономист, а почему ты не считаешь поправку на доход полученный с валютного депо :?:

потому что - своя рубашка ближе к телу , а свой матрац надежней . Отдавать кому-то валюту что бы получить ее потом по какому-то некому не ведомому курсу в гривне и не понятно когда через Государственный Фонд Гарантирования Вкладов ? ладно еще в гривне депозит , но в долларе депозит это без своих людей в банке - это уже казино :) ИМХО
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по ходу на сегодня выше не будет , уже все пошли бухать или готовиться :)
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:44

  uaprofi написав:Искатель
неужели ожидаемый уровень действительно 30?
получается они готят уронить гривну за месяц на 13%?
а с начала года это выйдет на 25%
не много?
этого народ может не понять
темболее многие зашли на гривне депо

А кто им доктор (тут Холяве икнулось). Зашли на гривнедепо - пусть на себя берут валютные риски :)
И ... кто сказал, что ожидаемый уровень 30?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:51

  yama написав:
  холява написав:Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%

Зробымо усих разом.

допустим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ?
или вы так гиперболизируете \утрируете ?

тре порівнювати із вкладом у $ під 5..6% , тому точка буде інша
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:52

  Квесторе_поверніться написав:Таким макаром інфляцію розженуть і прощай іпотека по 10 і 5-7-9 кредити.
Чи так і задумано в світлій голові Зе?

в нього це може існувати в паралельних Всесвітах: 5-7-9 кредити та інфляції 10%
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:55

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Таким макаром інфляцію розженуть і прощай іпотека по 10 і 5-7-9 кредити.
Чи так і задумано в світлій голові Зе?

в нього це може існувати в паралельних Всесвітах: 5-7-9 кредити та інфляції 10%


и при учётной ставке 6 %
и при том, что самый первоклассный заёмщик в стране платит около 10 %
а Васе Пукину дадут на кучу лет по низкой ставке :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:12

  Сибарит написав: Клиентский спрос изрядно повысился и превысил слегка уменьшившееся предложение. Это несколько неожиданно, поскольку не соответствует устоявшемуся представлению о том, что на росте клиенты придерживают валюту. На повышение играли банки за свои.


1) загон загонщиков
2) 29 и 05 погашение крупные. Могут еще и на 28.5 выйти
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:14

  zzzzzz написав:Nazarkino
400 млн.грн в день, это 15 млн.долларов. Не такая и большая сумма для рынка. Тут дело в другом. В ожиданиях. А ожидания очень плохие.

Шевченко долго руководил гос.банком, значит привык слушать начальство из правительства. А правительству очень хочется свежих денег.


Монета показывал сколько было эмиссии, за пол года 80-100млрд. 300 за год могут легко и без искусственной эмиссии
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:15

Искатель
Согласен, надо ориентироваться на действия НБУ. Покамест для нас внешние рынки закрыты, по этому интервенций на внутреннем не будет.
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Волк
 
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