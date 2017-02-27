|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:37
uaprofi написав: Квесторе_поверніться написав:
А чого курс росте то?
Чому НБУ не гасить?
тоже не понимаю он всегда гдето на 0,5 % реагировал
ГДЕ ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ?
зачем нам такой новый глава?
на межбанке срочно нужны интервенции - чтобы гасить панику!
чего они ждут?
Може курса 30 ?
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:38
SILVER_UA написав: yama написав:
допстим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 в под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток
экономист, а почему ты не считаешь поправку на доход полученный с валютного депо
потому что - своя рубашка ближе к телу , а свой матрац надежней . Отдавать кому-то валюту что бы получить ее потом по какому-то некому не ведомому курсу в гривне и не понятно когда через Государственный Фонд Гарантирования Вкладов ? ладно еще в гривне депозит , но в долларе депозит это без своих людей в банке - это уже казино
ИМХО
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 4607 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:43
по ходу на сегодня выше не будет , уже все пошли бухать или готовиться
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 4607 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:44
uaprofi написав:Искатель
неужели ожидаемый уровень действительно 30?
получается они готят уронить гривну за месяц на 13%?
а с начала года это выйдет на 25%
не много?
этого народ может не понять
темболее многие зашли на гривне депо
А кто им доктор (тут Холяве икнулось). Зашли на гривнедепо - пусть на себя берут валютные риски
И ... кто сказал, что ожидаемый уровень 30?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4000
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 2152 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:51
yama написав:
холява написав:
Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%
Зробымо усих разом.
допустим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ?
или вы так гиперболизируете \утрируете ?
тре порівнювати із вкладом у $ під 5..6% , тому точка буде інша
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20554
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1132 раз.
- Подякували: 1452 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:52
Квесторе_поверніться написав:
Таким макаром інфляцію розженуть і прощай іпотека по 10 і 5-7-9 кредити.
Чи так і задумано в світлій голові Зе?
в нього це може існувати в паралельних Всесвітах: 5-7-9 кредити та інфляції 10%
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20554
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1132 раз.
- Подякували: 1452 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:55
flyman написав: Квесторе_поверніться написав:
Таким макаром інфляцію розженуть і прощай іпотека по 10 і 5-7-9 кредити.
Чи так і задумано в світлій голові Зе?
в нього це може існувати в паралельних Всесвітах: 5-7-9 кредити та інфляції 10%
и при учётной ставке 6 %
и при том, что самый первоклассный заёмщик в стране платит около 10 %
а Васе Пукину дадут на кучу лет по низкой ставке
-
Vitalych-new
-
-
- Повідомлень: 1295
- З нами з: 04.06.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:12
Сибарит написав:
Клиентский спрос изрядно повысился и превысил слегка уменьшившееся предложение. Это несколько неожиданно, поскольку не соответствует устоявшемуся представлению о том, что на росте клиенты придерживают валюту. На повышение играли банки за свои.
1) загон загонщиков
2) 29 и 05 погашение крупные. Могут еще и на 28.5 выйти
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3320
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:14
zzzzzz написав:Nazarkino
400 млн.грн в день, это 15 млн.долларов. Не такая и большая сумма для рынка. Тут дело в другом. В ожиданиях. А ожидания очень плохие.
Шевченко долго руководил гос.банком, значит привык слушать начальство из правительства. А правительству очень хочется свежих денег.
Монета показывал сколько было эмиссии, за пол года 80-100млрд. 300 за год могут легко и без искусственной эмиссии
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3320
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:15
Искатель
Согласен, надо ориентироваться на действия НБУ. Покамест для нас внешние рынки закрыты, по этому интервенций на внутреннем не будет.
https://novo.od.ua/
-
Волк
-
-
- Повідомлень: 479
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7059
|1593016
|
П'ят 17 лип, 2020 13:12
R_1
|
|19481
|2401975
|
|
|495
|104344
|
|