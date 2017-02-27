холява написав:Теперь только депозит спасет ! под 67 % или под 76%
Зробымо усих разом.
допустим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ? или вы так гиперболизируете \утрируете ?
Все правильно пишете! От депо, які я можу поповнювати до кінця осені/середини зими
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 17 лип, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
холява написав:Теперь только депозит спасет ! под 67 % или под 76%
Зробымо усих разом.
допустим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ? или вы так гиперболизируете \утрируете ?
Все правильно пишете! От депо, які я пролонгував до кінця осені/середини зими
По его данным, если в НБУ сменится состав правления (а его надо изменить на все 100%), то будут все условия для проведения необходимых изменений монетарной политики для стимулирования экономического роста путем развития процессов кредитования производства при условии обеспечения ценовой и финансовой стабильности.
Schmit написав:Количественное смягчение, это когда центробанки понижают процентную ставку, заливая банки и выкупают гособлигации. Фокус не работает в странах, где в ходу бумага. У нас все напечатанное сразу же потечет в импорт и на валютный рынок. Когда ситуация с курсом выйдет из под контроля (а она выйдет), НБУ начнет усиленно сжигать резервы и повысит ставку. Таким образом все напечатанное все равно придется обеспечить валютой из резервов. Бизнес сможет чуть сэкономить на зарплатах, но потом придет в еще большее уныние от падения внутреннего спроса по причине зубожиння потребителей.
Индия, Турция, Бразилия и Мексика неистово ржут
То, что вы и плюсанувшие вам делаете - это с умным видом рассказываете о том, что томатный сок - это плохо, потому что от него разводы на полу остаются. Но суть в том, что его пьют, а не полы им моют! И пьют без злоупотреблений, чтобы была польза, а не понос...
Думаете НБУ удержит 6% рефинансирования когда гривна перевалит за 30 и не остановится. Или вернемся на 20-30%, как в 2015 году? И толку тогда от такого QE, когда печатаную гривну получат только бюджеты, а экономике не достанется ничего.
zРадио написав:Причина неправильных девальваций раз в 6 лет (ака с 5 до 8 и с 8 до 25) - именно в отсутствии правильной перманентной (на величину дисконтирования гривны к твердым валютам, равной 5-10% в год).
Чем дольше мы избегаем этого базового монетарного правила, тем глубже будет очередной виток неправильной девальвации
А ничего, что в последние годы НБУ выкупает излишки $, а не сжигает резервы для поддержки курса 8, как было во времена вашего любимого президента.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 17 лип, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.