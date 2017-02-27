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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59695970597159725973>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 104
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
31
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
40%
42
Ніяких змін не очікую
20%
21
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:40

  centurionus написав:Зображення

Тре провести реформу щоб "30" писалося як "ЗЕ"
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:41

  yama написав:
  холява написав:Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%

Зробымо усих разом.

допустим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ?
или вы так гиперболизируете \утрируете ?

Все правильно пишете!
От депо, які я можу поповнювати до кінця осені/середини зими :idea:
Зображення
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 17 лип, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:43

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Nazarkino
400 млн.грн в день, это 15 млн.долларов. Не такая и большая сумма для рынка. Тут дело в другом. В ожиданиях. А ожидания очень плохие.

Шевченко долго руководил гос.банком, значит привык слушать начальство из правительства. А правительству очень хочется свежих денег.


Монета показывал сколько было эмиссии, за пол года 80-100млрд. 300 за год могут легко и без искусственной эмиссии

могти то могуть, но де та соломинка, яка поломає спину верблюда?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:44

  Долярчик написав:
  yama написав:
  холява написав:Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%

Зробымо усих разом.

допустим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ?
или вы так гиперболизируете \утрируете ?

Все правильно пишете!
От депо, які я пролонгував до кінця осені/середини зими :idea:
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піймав Лося?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:49

  flyman написав:піймав Лося?

у модератора сегодня плохое настроение.
любые цифры об убытках приймачка немедленно трутся.
модератор застрял в гривне?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:55

толи блефуют, толи и правда рост пошел...
Пока побуду в гривне, но с такими темпами уже задумался... :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Глава Совета НБУ Данилишин выступает за смену всего правления НБУ
По его данным, если в НБУ сменится состав правления (а его надо изменить на все 100%), то будут все условия для проведения необходимых изменений монетарной политики для стимулирования экономического роста путем развития процессов кредитования производства при условии обеспечения ценовой и финансовой стабильности.

Ссылка на пост Данилишина

Ну кто бы сомневался.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:57

  Yuri_T написав:
  flyman написав:піймав Лося?

у модератора сегодня плохое настроение.
любые цифры об убытках приймачка немедленно трутся.
модератор застрял в гривне?

не тільки в грн, але і в бетоні
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:57

  flyman написав:Тре провести реформу щоб "30" писалося як "ЗЕ"


35ЛЕНСКИЙ. 30 никак не получается :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:57

  zРадио написав:
  Schmit написав:Количественное смягчение, это когда центробанки понижают процентную ставку, заливая банки и выкупают гособлигации. Фокус не работает в странах, где в ходу бумага.
У нас все напечатанное сразу же потечет в импорт и на валютный рынок. Когда ситуация с курсом выйдет из под контроля (а она выйдет), НБУ начнет усиленно сжигать резервы и повысит ставку. Таким образом все напечатанное все равно придется обеспечить валютой из резервов. Бизнес сможет чуть сэкономить на зарплатах, но потом придет в еще большее уныние от падения внутреннего спроса по причине зубожиння потребителей.


Индия, Турция, Бразилия и Мексика неистово ржут :mrgreen:

То, что вы и плюсанувшие вам делаете - это с умным видом рассказываете о том, что томатный сок - это плохо, потому что от него разводы на полу остаются. Но суть в том, что его пьют, а не полы им моют! И пьют без злоупотреблений, чтобы была польза, а не понос...

Думаете НБУ удержит 6% рефинансирования когда гривна перевалит за 30 и не остановится. Или вернемся на 20-30%, как в 2015 году? И толку тогда от такого QE, когда печатаную гривну получат только бюджеты, а экономике не достанется ничего.

  zРадио написав:Причина неправильных девальваций раз в 6 лет (ака с 5 до 8 и с 8 до 25) - именно в отсутствии правильной перманентной (на величину дисконтирования гривны к твердым валютам, равной 5-10% в год).

Чем дольше мы избегаем этого базового монетарного правила, тем глубже будет очередной виток неправильной девальвации

А ничего, что в последние годы НБУ выкупает излишки $, а не сжигает резервы для поддержки курса 8, как было во времена вашего любимого президента.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 17 лип, 2020 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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