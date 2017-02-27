По его данным, если в НБУ сменится состав правления (а его надо изменить на все 100%), то будут все условия для проведения необходимых изменений монетарной политики для стимулирования экономического роста путем развития процессов кредитования производства при условии обеспечения ценовой и финансовой стабильности.
В Штатах потребительские настроения тоже грохнулись после недлительной иллюзии пост-карантинного восстановления. Не помогают даже вертолетные деньги. Что было бы без них, тяжело даже представить.
Жаль тех, кто искренне верит, что без эмиссии можно вырулить из текущей непростой ситуации эффективней, чем с ней. Правда, жаль. Дешевые китайские смартфоны, турецкое шмотье и польские сыры - для обывателя это хорошо, но как экономика мы на них не зарабатываем - падает даже агрорно-сырьевой сектор, не говоря о сложном производстве и неустойчивых денежно-кредитных конструкциях...
zРадио написав:В Штатах потребительские настроения тоже грохнулись после недлительной иллюзии пост-карантинного восстановления. Не помогают даже вертолетные деньги. Что было бы без них, тяжело даже представить.
Жаль тех, кто искренне верит, что без эмиссии можно вырулить из текущей непростой ситуации эффективней, чем с ней. Правда, жаль. Дешевые китайские смартфоны, турецкое шмотье и польские сыры - для обывателя это хорошо, но как экономика мы на них не зарабатываем - падает даже агрорно-сырьевой сектор, не говоря о сложном производстве и неустойчивых денежно-кредитных конструкциях...
Таки да не только не зарабатываем,но,условно говоря,в доме глава ещё и ворует у семьи и прячет у любовницы.Какой уж тут достаток, нда... Вообще,то,что у нас происходит в 2020 я назвал бы ККК и это не Ку-клукс-клан,как подумали бы некоторые. ККК это Клоуно-короно-кризис