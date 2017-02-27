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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5970597159725973>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 104
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
31
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
40%
42
Ніяких змін не очікую
20%
21
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:58

  pesikot написав:Глава Совета НБУ Данилишин выступает за смену всего правления НБУ
По его данным, если в НБУ сменится состав правления (а его надо изменить на все 100%), то будут все условия для проведения необходимых изменений монетарной политики для стимулирования экономического роста путем развития процессов кредитования производства при условии обеспечения ценовой и финансовой стабильности.

Ссылка на пост Данилишина

Ну кто бы сомневался.

апетит приходить під час їди,
думаю скори підуть мантри, що "народ не такий", тре поміняти на правильний
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:59

16-40:
Харьков 27.40 - 27.47 (утром 27.37 - 27.48),

По сравнению с утром курсы наличного доллара намного ровнее:
27.37..27.40 - 27.47..27.50 (ПОВ, опт), спред от 7 до 12 копеек (утром от 15 до 21 коп.).

Снова можно наблюдать достаточно редкий для Харькова случай когда биды на наличке немного меньше курса покупки на межбанке (27.41).

Сумы 27.30 - 27.45 (27.25 - 27.40)
Полтава 27.36 - 27.45..27.48 (27.30 - 27.44)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:00

  zРадио написав:
  flyman написав:Тре провести реформу щоб "30" писалося як "ЗЕ"


35ЛЕНСКИЙ. 30 никак не получается :mrgreen:

ЗЕ в шістьнадцятковій системі рівне 62 в десятковій
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:03

  Schmit написав:А ничего, что в последние годы НБУ выкупает излишки $, а не сжигает резервы для поддержки курса 8, как было во времена вашего любимого президента.

А ничего что львиная доля излишек образовалась от денег влошенцев в пирамиду ОВГЗ, а не роста экономики и как следствие экспорта?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:04

  Долярчик написав:Все правильно пишете!
От депо, які я можу поповнювати до кінця осені/середини зими

Поповніть - проявіть залізний характер та незламну волю, дивовижну витримку і взірцеву послідовність! :wink:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:21

  uaprofi написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чого курс росте то?
Чому НБУ не гасить?

тоже не понимаю он всегда гдето на 0,5 % реагировал
ГДЕ ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ?
зачем нам такой новый глава?
на межбанке срочно нужны интервенции - чтобы гасить панику!
чего они ждут?

Э,мужик,этот зуб уже не твой.И даже не мой.Он ихний :)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:25

  sergey_sryvkin написав:
  uaprofi написав:получается они готят уронить гривну за месяц на 13%?
а с начала года это выйдет на 25%
не много?
этого народ может не понять
темболее многие зашли на гривне депо


А когда у нас народ шо-то понимал?..

Воистину мудрые слова.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:25

В Штатах потребительские настроения тоже грохнулись после недлительной иллюзии пост-карантинного восстановления. Не помогают даже вертолетные деньги. Что было бы без них, тяжело даже представить.

Жаль тех, кто искренне верит, что без эмиссии можно вырулить из текущей непростой ситуации эффективней, чем с ней. Правда, жаль. Дешевые китайские смартфоны, турецкое шмотье и польские сыры - для обывателя это хорошо, но как экономика мы на них не зарабатываем - падает даже агрорно-сырьевой сектор, не говоря о сложном производстве и неустойчивых денежно-кредитных конструкциях...

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https://tradingeconomics.com/united-sta ... confidence
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:26

  Zebra написав:
  Schmit написав:А ничего, что в последние годы НБУ выкупает излишки $, а не сжигает резервы для поддержки курса 8, как было во времена вашего любимого президента.

А ничего что львиная доля излишек образовалась от денег влошенцев в пирамиду ОВГЗ, а не роста экономики и как следствие экспорта?

Вы уверены в этом? Даже если так, то что неправильно делал НБУ?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:35

  zРадио написав:В Штатах потребительские настроения тоже грохнулись после недлительной иллюзии пост-карантинного восстановления. Не помогают даже вертолетные деньги. Что было бы без них, тяжело даже представить.

Жаль тех, кто искренне верит, что без эмиссии можно вырулить из текущей непростой ситуации эффективней, чем с ней. Правда, жаль. Дешевые китайские смартфоны, турецкое шмотье и польские сыры - для обывателя это хорошо, но как экономика мы на них не зарабатываем - падает даже агрорно-сырьевой сектор, не говоря о сложном производстве и неустойчивых денежно-кредитных конструкциях...

Зображення
https://tradingeconomics.com/united-sta ... confidence

Таки да не только не зарабатываем,но,условно говоря,в доме глава ещё и ворует у семьи и прячет у любовницы.Какой уж тут достаток, нда...
Вообще,то,что у нас происходит в 2020 я назвал бы ККК и это не Ку-клукс-клан,как подумали бы некоторые.
ККК это Клоуно-короно-кризис :)
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