После увольнения из Нацбанка Смолий задекларировал более 40 объектов недвижимости, акции, парк машин, гольфкар и квадроцикл
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:41
Нехило Яша прибарахлился, сопровождая сделки овгз-стервятников.
После увольнения из Нацбанка Смолий задекларировал более 40 объектов недвижимости, акции, парк машин, гольфкар и квадроцикл
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:44
Не обнулил эти ОВГЗ масштабной эмиссией на пике, когда стало ясно, что ручеек иссяк в начале года.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не каркайте. Тут и при 30-ленском некоторые из окна выйти готовы.
3Е(hex)-ленский будет, но не сейчас... чуть папіздже...
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:49
Українські євробонди дорожчають на тлі призначення нового глави НБУ
Станом на 13:30 (по Києву) 17 липня українські євробонди подорожчали у середньому на 0,5 - 0,8% у залежності від термінів погашення.
Про це повідомляє видання "Український капітал" з посиланням на учасників ринку.
Зазначається, що відтоді, як стало відомо про призначення нового голови НБУ, дохідність єврооблігацій України з погашенням у 2023 році знизилась до 5,94%, а напередодні дохідність паперів сягала 6,6%.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:50
патаму шо незалежний регулятор
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:50
А без дубинской помойки никак?
На, читай:
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:50
Я не пойму. почему курс 30 вызывает эффект какого то провала и слива.Да 30 - это мелочи вовсе не отражающие положения дел.При прорыве и понимании инвесторов. что тут делать нечего, курс может стабилизироваться в разы выше.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:51
он прибарахлился давным давно, когда был продан Аваль австрийцам, а у него была там доля неплохая.
Но читателям "Сраны" и и волосатки "бородатой бабушки" это неведомо.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:51
а кто сомневался, что эта вся движуха с ОВГЗ заказуха ???
распил через НДС почти прикрыли, через тендеры тоже, где пацанам зарабатывать ? Придумали другую соску в бюджете, подвели под это идиотскую теорию что государство типа должно занимать под %% на уровне учётной ставки, попутно завели курс гривни на неестественный уровень = нужные люди в профите !
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