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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5970597159725973

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 104
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
31
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
40%
42
Ніяких змін не очікую
20%
21
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:41

Нехило Яша прибарахлился, сопровождая сделки овгз-стервятников.

После увольнения из Нацбанка Смолий задекларировал более 40 объектов недвижимости, акции, парк машин, гольфкар и квадроцикл

https://dubinsky.pro/news/posle-uvolnen ... akcii-park
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:44

  Schmit написав:
  Zebra написав:
  Schmit написав:А ничего, что в последние годы НБУ выкупает излишки $, а не сжигает резервы для поддержки курса 8, как было во времена вашего любимого президента.

А ничего что львиная доля излишек образовалась от денег влошенцев в пирамиду ОВГЗ, а не роста экономики и как следствие экспорта?

Вы уверены в этом? Даже если так, то что неправильно делал НБУ?

Не обнулил эти ОВГЗ масштабной эмиссией на пике, когда стало ясно, что ручеек иссяк в начале года.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:zРадио написав:

flyman написав:
Тре провести реформу щоб "30" писалося як "ЗЕ"



35ЛЕНСКИЙ. 30 никак не получается :mrgreen:


ЗЕ в шістьнадцятковій системі рівне 62 в десятковій


Не каркайте. Тут и при 30-ленском некоторые из окна выйти готовы.
3Е(hex)-ленский будет, но не сейчас... чуть папіздже...
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:49

Українські євробонди дорожчають на тлі призначення нового глави НБУ
Станом на 13:30 (по Києву) 17 липня українські євробонди подорожчали у середньому на 0,5 - 0,8% у залежності від термінів погашення.

Про це повідомляє видання "Український капітал" з посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що відтоді, як стало відомо про призначення нового голови НБУ, дохідність єврооблігацій України з погашенням у 2023 році знизилась до 5,94%, а напередодні дохідність паперів сягала 6,6%.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/17/663064/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:50

  Moneta написав:Нехило Яша прибарахлился, сопровождая сделки овгз-стервятников.

После увольнения из Нацбанка Смолий задекларировал более 40 объектов недвижимости, акции, парк машин, гольфкар и квадроцикл

https://dubinsky.pro/news/posle-uvolnen ... akcii-park


патаму шо незалежний регулятор :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:50

  Moneta написав:Нехило Яша прибарахлился, сопровождая сделки овгз-стервятников.

После увольнения из Нацбанка Смолий задекларировал более 40 объектов недвижимости, акции, парк машин, гольфкар и квадроцикл

https://dubinsky.pro/news/posle-uvolnen ... akcii-park

А без дубинской помойки никак?
На, читай: https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... d500d552e2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:50

  headshaker написав:
  flyman написав:zРадио написав:

flyman написав:
Тре провести реформу щоб "30" писалося як "ЗЕ"



35ЛЕНСКИЙ. 30 никак не получается :mrgreen:


ЗЕ в шістьнадцятковій системі рівне 62 в десятковій


Не каркайте. Тут и при 30-ленском некоторые из окна выйти готовы.
3Е(hex)-ленский будет, но не сейчас... чуть папіздже...


Я не пойму. почему курс 30 вызывает эффект какого то провала и слива.Да 30 - это мелочи вовсе не отражающие положения дел.При прорыве и понимании инвесторов. что тут делать нечего, курс может стабилизироваться в разы выше.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:51

  Moneta написав:Нехило Яша прибарахлился, сопровождая сделки овгз-стервятников.

После увольнения из Нацбанка Смолий задекларировал более 40 объектов недвижимости, акции, парк машин, гольфкар и квадроцикл

https://dubinsky.pro/news/posle-uvolnen ... akcii-park

он прибарахлился давным давно, когда был продан Аваль австрийцам, а у него была там доля неплохая.
Но читателям "Сраны" и и волосатки "бородатой бабушки" это неведомо.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:51

  Moneta написав:Нехило Яша прибарахлился, сопровождая сделки овгз-стервятников.

После увольнения из Нацбанка Смолий задекларировал более 40 объектов недвижимости, акции, парк машин, гольфкар и квадроцикл

https://dubinsky.pro/news/posle-uvolnen ... akcii-park


а кто сомневался, что эта вся движуха с ОВГЗ заказуха ???
распил через НДС почти прикрыли, через тендеры тоже, где пацанам зарабатывать ? Придумали другую соску в бюджете, подвели под это идиотскую теорию что государство типа должно занимать под %% на уровне учётной ставки, попутно завели курс гривни на неестественный уровень = нужные люди в профите !
Vitalych-new
 
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