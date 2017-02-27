Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:57

Schmit написав: Zebra написав: Schmit написав: А ничего, что в последние годы НБУ выкупает излишки $, а не сжигает резервы для поддержки курса 8, как было во времена вашего любимого президента. А ничего, что в последние годы НБУ выкупает излишки $, а не сжигает резервы для поддержки курса 8, как было во времена вашего любимого президента.

А ничего что львиная доля излишек образовалась от денег влошенцев в пирамиду ОВГЗ, а не роста экономики и как следствие экспорта? А ничего что львиная доля излишек образовалась от денег влошенцев в пирамиду ОВГЗ, а не роста экономики и как следствие экспорта?

Вы уверены в этом? Даже если так, то что неправильно делал НБУ? Вы уверены в этом? Даже если так, то что неправильно делал НБУ?

Общая гривневая масса в стране соотв гораздо более высокому курсу.Но она связана, и овгз один из способов.В целом нбу неправильно делал лишь одно - он не работал в команде.он выбирал свою цель и добивался её.Но всей стране от этого лучше не становилось.Вообще о какой независимости нбу может идти речь.Как может кабмин принимать бюджет с расчётным курсом. а нбу делать этот курс на 20% ниже. потому что ему видите ли нужно решать сугубо свои задачи и он независимый.Полная чушь.Ну давайте так - у вас поломался дома холодильник, нужно покупать новый.а жена глава бюджета и сказала - та плевать мне. я на моря хачу.ну примерно так...