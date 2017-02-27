а кто сомневался, что эта вся движуха с ОВГЗ заказуха ??? распил через НДС почти прикрыли, через тендеры тоже, где пацанам зарабатывать ? Придумали другую соску в бюджете, подвели под это идиотскую теорию что государство типа должно занимать под %% на уровне учётной ставки, попутно завели курс гривни на неестественный уровень = нужные люди в профите !
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з......................17.07.2020...............20.07.2020 дата розрахунку.....................16.07.2020...............17.07.2020 Євро.........................................31,129......................31,2554 Долар США..............................27,2738....................27,3606 После полудня доллар прибавил еще 1.5 копейки. Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия с непривычно узким спредом 2.5 копейки. Отказавшись от утреннего кофе сразу стали активно торговать, сузив спред до рабочих 2 копеек и очень постепенно стали опускаться. Незадолго до 12 вернулись на уровень вчерашнего закрытия и на нем уравновесились. После 12 настроения резко поменялись и до обеда успели подскочить на 9 копеек. Спред при этом расширился на полкопейки, а обороты, судя по скромному приросту официального курса, упали. После обеда отступили на копейку вниз и простояли так до фактического окончания сессии. Официальный курс встретили котировками 27.4000 - 27.4250. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия. Сессия получилась бурная, слегка бестолкова, но общий рост не стал выдающимся. Я уже один раз сегодня робко попытался намекнуть всем, кто возмущался отсутствием интервенции, что рост официального курса на 8 копеек в день никогда не считался резким колебанием при росте, как и изменение котировок на 8 копеек. Еще совсем недавно НБУ выходил с интервенциями при росте около 30 копеек в день.
Этот день в истории: 2019 - 25.8621 (-0) +150 2018 - 26.2216 (+2) +114
Пане Монета, Вы знаете что-нибудь о профессиональной этике, о стандартах журналистики... Я уже молчу о порядочности и т.д.
Вот вам какой-то Дубинский нагло сс...т в глаза, а вы: 1) мало того, что не проверили эту информацию. Хотя все декларации всех гос.служащих находятся в открытом доступе. И составляют их каждый год. 2) Мало того, что вы читаете и верите словам Дубинского 3) Вы еще и постите ссылку на эту заказуху на финансовом форуме...
Пане Монета, Вы знаете что-нибудь о профессиональной этике, о стандартах журналистики... Я уже молчу о порядочности и т.д.
Вот вам какой-то Дубинский нагло сс...т в глаза, а вы: 1) мало того, что не проверили эту информацию. Хотя все декларации всех гос.служащих находятся в открытом доступе. И составляют их каждый год. 2) Мало того, что вы читаете и верите словам Дубинского 3) Вы еще и постите ссылку на эту заказуху на финансовом форуме...
Надеюсь, пересчитать "офисы" и "гольфкары" сами, без Дубинского, сможете. А также там указана "доля владения" (еси шо).
Кстати, при желании, Вы также можете найти в открытом доступе декларации Смолия и за 17,18,19 и даже 20 годы. Как гос. служащий, он будет обязан подать свою декларацию в конце 2020.
На яку мельницю пан Монета воду лє?
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Щось не можу зрозуміти, коли тут деякі туплять і не вміють рахувати! То беріть ще раз рахівницю і рахуйТЕ: Минулого року, в кінці весни і впродовж літа - було відкрито декілька гривнедепо при курсі 26,ХХ під 17-17,5-18,5%річних, які добряче пропарились ЦІЛИЙ РІК і по закінченні, майже всі вони(бо ще одне "крупне" закінчиться в серпні) перекочували/поповнили депостовпці на листопад/грудень/січень під 17,5-18,5% річних!
То, на моменті, де тут я "вловив лося", якщо вам тут чітко порахували - щоб вловити, хоч малеееееесенького лосика, потрібно щоб курс був на моменті хоча б 31
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 17 лип, 2020 18:49, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
ruvex написав:Заманчиво наблюдать за баксоматрасниками, которые троллят депозитчиков и наоборот, забывая, что оба лагеря находятся в одном и том же дерьме.
баксо-матрасники за 3-4 дня переведут никому не нужного свифтом под е-лимит в ту же Польшу, где гарантия по вкладам на уровне 100к евро. а гривне-депозитчики должны сидеть на попе ровно, каждый день молиться и потными руками считать в exel фин.рез от замечательных депозитов в гривне. а в остальном - да, соглашусь с вами. одно и то же дерьмо.
ruvex написав:Заманчиво наблюдать за баксоматрасниками, которые троллят депозитчиков и наоборот, забывая, что оба лагеря находятся в одном и том же дерьме.
баксо-матрасники за 3-4 дня переведут никому не нужного свифтом под е-лимит в ту же Польшу, где гарантия по вкладам на уровне 100к евро. а гривне-депозитчики должны сидеть на попе ровно, каждый день молиться и потными руками считать в exel фин.рез от замечательных депозитов в гривне. а в остальном - да, соглашусь с вами. одно и то же дерьмо.
Вы считаете, иногда, в уме? Или мы должны считать вместо Вас? Платите 500$ за подсчет для Вас
я купил евро по 26.7 и продал по 30 и долларов по 28.
У меня есть актив, газ Шевы 15%(12%) до конца года и после НГ: 12%(10%) на спекуляциях получалось 14%-20% за месяц.
критичный курс 30.5+ (28+3.3=31.2) 14% от 28 = 3.92, 28+3.92=32грн.
ЕВРО которое я купил по 26.7: 30-26.7 = 3.3
у меня запас: 28+3.3 или 30+3.3
для меня критичный курс 33-36грн!
ЗВР - 28, при 15 .курс был стабильный, 28.4-28.8 - максимум. При отрицательном сальдо текущего счета и платежного баланса.
Какая вероятность 28.8+ сейчас? Если +5.5млрд будет текущий счет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.