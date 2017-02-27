Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:01

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з......................17.07.2020...............20.07.2020

дата розрахунку.....................16.07.2020...............17.07.2020

Євро.........................................31,129......................31,2554

Долар США..............................27,2738....................27,3606

После полудня доллар прибавил еще 1.5 копейки.

Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия с непривычно узким спредом 2.5 копейки. Отказавшись от утреннего кофе сразу стали активно торговать, сузив спред до рабочих 2 копеек и очень постепенно стали опускаться. Незадолго до 12 вернулись на уровень вчерашнего закрытия и на нем уравновесились.

После 12 настроения резко поменялись и до обеда успели подскочить на 9 копеек. Спред при этом расширился на полкопейки, а обороты, судя по скромному приросту официального курса, упали. После обеда отступили на копейку вниз и простояли так до фактического окончания сессии.

Официальный курс встретили котировками 27.4000 - 27.4250. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Сессия получилась бурная, слегка бестолкова, но общий рост не стал выдающимся. Я уже один раз сегодня робко попытался намекнуть всем, кто возмущался отсутствием интервенции, что рост официального курса на 8 копеек в день никогда не считался резким колебанием при росте, как и изменение котировок на 8 копеек. Еще совсем недавно НБУ выходил с интервенциями при росте около 30 копеек в день.



Этот день в истории:

2019 - 25.8621 (-0) +150

2018 - 26.2216 (+2) +114



2017 - 25.5064 (-7)

2016 - 24.8072 (+1)