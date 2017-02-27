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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5972597359745975>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 107
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
32
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
44
Ніяких змін не очікую
20%
21
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:58

  Vitalych-new написав:
  Moneta написав:Нехило Яша прибарахлился, сопровождая сделки овгз-стервятников.

После увольнения из Нацбанка Смолий задекларировал более 40 объектов недвижимости, акции, парк машин, гольфкар и квадроцикл

https://dubinsky.pro/news/posle-uvolnen ... akcii-park


а кто сомневался, что эта вся движуха с ОВГЗ заказуха ???
распил через НДС почти прикрыли, через тендеры тоже, где пацанам зарабатывать ? Придумали другую соску в бюджете, подвели под это идиотскую теорию что государство типа должно занимать под %% на уровне учётной ставки, попутно завели курс гривни на неестественный уровень = нужные люди в профите !

бюджетна сіське буде цмудитися в інші губи ...
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  komp написав:он прибарахлился давным давно, когда был продан Аваль австрийцам, а у него была там доля неплохая.


Совершенно верно.Своё честно награбленное уже было давно.Но бесспорно оно по ходу преувеличивалось.счас он строит трц.Доля вроде бы 1,5% была для одного чела это немало.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:01

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з......................17.07.2020...............20.07.2020
дата розрахунку.....................16.07.2020...............17.07.2020
Євро.........................................31,129......................31,2554
Долар США..............................27,2738....................27,3606
После полудня доллар прибавил еще 1.5 копейки.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия с непривычно узким спредом 2.5 копейки. Отказавшись от утреннего кофе сразу стали активно торговать, сузив спред до рабочих 2 копеек и очень постепенно стали опускаться. Незадолго до 12 вернулись на уровень вчерашнего закрытия и на нем уравновесились.
После 12 настроения резко поменялись и до обеда успели подскочить на 9 копеек. Спред при этом расширился на полкопейки, а обороты, судя по скромному приросту официального курса, упали. После обеда отступили на копейку вниз и простояли так до фактического окончания сессии.
Официальный курс встретили котировками 27.4000 - 27.4250. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 8 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Сессия получилась бурная, слегка бестолкова, но общий рост не стал выдающимся. Я уже один раз сегодня робко попытался намекнуть всем, кто возмущался отсутствием интервенции, что рост официального курса на 8 копеек в день никогда не считался резким колебанием при росте, как и изменение котировок на 8 копеек. Еще совсем недавно НБУ выходил с интервенциями при росте около 30 копеек в день.

Этот день в истории:
2019 - 25.8621 (-0) +150
2018 - 26.2216 (+2) +114

2017 - 25.5064 (-7)
2016 - 24.8072 (+1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Заманчиво наблюдать за баксоматрасниками, которые троллят депозитчиков и наоборот, забывая, что оба лагеря находятся в одном и том же дерьме. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:08

  Moneta написав:Нехило Яша прибарахлился, сопровождая сделки овгз-стервятников.

После увольнения из Нацбанка Смолий задекларировал более 40 объектов недвижимости, акции, парк машин, гольфкар и квадроцикл

https://dubinsky.pro/news/posle-uvolnen ... akcii-park


Пане Монета, Вы знаете что-нибудь о профессиональной этике, о стандартах журналистики... Я уже молчу о порядочности и т.д.

Вот вам какой-то Дубинский нагло сс...т в глаза, а вы:
1) мало того, что не проверили эту информацию. Хотя все декларации всех гос.служащих находятся в открытом доступе. И составляют их каждый год.
2) Мало того, что вы читаете и верите словам Дубинского
3) Вы еще и постите ссылку на эту заказуху на финансовом форуме...

Ну будьте хоть чуть-чуть менее доверчивым... :wink:
Вот вам ссылка на декларацию Смолия за 2016 год.
https://declarations.com.ua/declaration ... d500d552e2

Надеюсь, пересчитать "офисы" и "гольфкары" сами, без Дубинского, сможете. А также там указана "доля владения" (еси шо).

Кстати, при желании, Вы также можете найти в открытом доступе декларации Смолия и за 17,18,19 и даже 20 годы. Как гос. служащий, он будет обязан подать свою декларацию в конце 2020.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:41

  Amat написав:
  Moneta написав:Нехило Яша прибарахлился, сопровождая сделки овгз-стервятников.

После увольнения из Нацбанка Смолий задекларировал более 40 объектов недвижимости, акции, парк машин, гольфкар и квадроцикл

https://dubinsky.pro/news/posle-uvolnen ... akcii-park


Пане Монета, Вы знаете что-нибудь о профессиональной этике, о стандартах журналистики... Я уже молчу о порядочности и т.д.

Вот вам какой-то Дубинский нагло сс...т в глаза, а вы:
1) мало того, что не проверили эту информацию. Хотя все декларации всех гос.служащих находятся в открытом доступе. И составляют их каждый год.
2) Мало того, что вы читаете и верите словам Дубинского
3) Вы еще и постите ссылку на эту заказуху на финансовом форуме...

Ну будьте хоть чуть-чуть менее доверчивым... :wink:
Вот вам ссылка на декларацию Смолия за 2016 год.
https://declarations.com.ua/declaration ... d500d552e2

Надеюсь, пересчитать "офисы" и "гольфкары" сами, без Дубинского, сможете. А также там указана "доля владения" (еси шо).

Кстати, при желании, Вы также можете найти в открытом доступе декларации Смолия и за 17,18,19 и даже 20 годы. Как гос. служащий, он будет обязан подать свою декларацию в конце 2020.

На яку мельницю пан Монета воду лє?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:47

Порахувати непораховане)))

Щось не можу зрозуміти, коли тут деякі туплять і не вміють рахувати!
То беріть ще раз рахівницю і рахуйТЕ:
Минулого року, в кінці весни і впродовж літа - було відкрито декілька гривнедепо при курсі 26,ХХ під 17-17,5-18,5%річних, які добряче пропарились ЦІЛИЙ РІК і по закінченні, майже всі вони(бо ще одне "крупне" закінчиться в серпні) перекочували/поповнили депостовпці на листопад/грудень/січень під 17,5-18,5% річних!

То, на моменті, де тут я "вловив лося", якщо вам тут чітко порахували - щоб вловити, хоч малеееееесенького лосика, потрібно щоб курс був на моменті хоча б 31 :!:
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 17 лип, 2020 18:49, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:49

  ruvex написав:Заманчиво наблюдать за баксоматрасниками, которые троллят депозитчиков и наоборот, забывая, что оба лагеря находятся в одном и том же дерьме. :mrgreen:

баксо-матрасники за 3-4 дня переведут никому не нужного свифтом под е-лимит в ту же Польшу, где гарантия по вкладам на уровне 100к евро.
а гривне-депозитчики должны сидеть на попе ровно, каждый день молиться и потными руками считать в exel фин.рез от замечательных депозитов в гривне.
а в остальном - да, соглашусь с вами. одно и то же дерьмо.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:54

  headshaker написав:Не каркайте. Тут и при 30-ленском некоторые из окна выйти готовы.
3Е(hex)-ленский будет, но не сейчас... чуть папіздже...


Не, ну а шо такого: КЕШ -> 35ЛЕНСКИЙ :mrgreen:

PS: КЕШ - Кирилл Евгеньевич Шевченко
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:58

  Yuri_T написав:
  ruvex написав:Заманчиво наблюдать за баксоматрасниками, которые троллят депозитчиков и наоборот, забывая, что оба лагеря находятся в одном и том же дерьме. :mrgreen:

баксо-матрасники за 3-4 дня переведут никому не нужного свифтом под е-лимит в ту же Польшу, где гарантия по вкладам на уровне 100к евро.
а гривне-депозитчики должны сидеть на попе ровно, каждый день молиться и потными руками считать в exel фин.рез от замечательных депозитов в гривне.
а в остальном - да, соглашусь с вами. одно и то же дерьмо.


Вы считаете, иногда, в уме? :) Или мы должны считать вместо Вас? :) Платите 500$ за подсчет для Вас :)

я купил евро по 26.7 и продал по 30 и долларов по 28.

У меня есть актив, газ Шевы 15%(12%) до конца года и после НГ: 12%(10%)
на спекуляциях получалось 14%-20% за месяц.

критичный курс 30.5+ (28+3.3=31.2) 14% от 28 = 3.92, 28+3.92=32грн.

ЕВРО которое я купил по 26.7:
30-26.7 = 3.3

у меня запас: 28+3.3 или 30+3.3

для меня критичный курс 33-36грн!


ЗВР - 28, при 15 .курс был стабильный, 28.4-28.8 - максимум. При отрицательном сальдо текущего счета и платежного баланса.

Какая вероятность 28.8+ сейчас? Если +5.5млрд будет текущий счет :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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