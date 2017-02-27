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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5972597359745975

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 107
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
32
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
44
Ніяких змін не очікую
20%
21
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:03

  proftpd66 написав:я купил евро по 26.7 и продал по 30 и долларов по 28

мухи отдельно, котлеты отдельно.
на пару евро/гривна влияет дополнительный фактор - курс евро/доллар.
я недавно вклад валютный забирал, не хотели бакс отдавать - отдали евро по форексу 1,085 +0,25 фигуры.
это не значит, что я молодец. просто так сложились обстоятельства.

речь про гривна/доллар и подсчет профита от операций в долларе.
кто-то считает профит в гривне.
мне с ними не о чем говорить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:06

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:я купил евро по 26.7 и продал по 30 и долларов по 28

мухи отдельно, котлеты отдельно.
на пару евро/гривна влияет дополнительный фактор - курс евро/доллар.
я недавно вклад валютный забирал, не хотели бакс отдавать - отдали евро по форексу 1,085 +0,25 фигуры.
это не значит, что я молодец. просто так сложились обстоятельства.

речь про гривна/доллар и подсчет профита от операций в долларе.
кто-то считает профит в гривне.
мне с ними не о чем говорить.


28грн + (15%)12% 3.3 = 31.3грн

будет 31.3? и будет ли летом 2021?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:11

  proftpd66 написав:28грн + (15%)12% 3.3 = 31.3грн

будет 31.3? и будет ли летом 2021?

при 28 и депо под 15 грязными действительно есть запас.
но так нельзя считать, это не точно.
нужно учитывать процент по возможному валютному вкладу в аналогичном банке.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:24

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:28грн + (15%)12% 3.3 = 31.3грн

будет 31.3? и будет ли летом 2021?

при 28 и депо под 15 грязными действительно есть запас.
но так нельзя считать, это не точно.
нужно учитывать процент по возможному валютному вкладу в аналогичном банке.


например, мы слились при курсе 28 Март, при короне (за 5 лет максимум был 28.4-28.5)
1-1.5 месяца держали под 10%, 0.83% в год.

Купили по 26.65.

28+0.84 = 28.8

28.8-26.65=2.15

2.15+28.8=30.95


Когда продавать будем?? В декабре условные 28?
28-26.5=1.5

30.95+1.5=32.45 . Выиграшь 32.45 если так будет.

Я покупал по 26.65 и продавал по 27.

12% от 28 - 3.36 = 31.36
14% от 28 - 3.92 = 32

Вам выграшь на спекуляции - 32.45, а депо до восстребования 32. Разница 0.45грн.

Шило поменял на мыло :lol: :lol: :lol: Если будет 29 курс зимой, то тогда уже лучше.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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