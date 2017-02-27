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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5972597359745975>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 108
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
32
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
45
Ніяких змін не очікую
19%
21
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:58

  Yuri_T написав:
  ruvex написав:Заманчиво наблюдать за баксоматрасниками, которые троллят депозитчиков и наоборот, забывая, что оба лагеря находятся в одном и том же дерьме. :mrgreen:

баксо-матрасники за 3-4 дня переведут никому не нужного свифтом под е-лимит в ту же Польшу, где гарантия по вкладам на уровне 100к евро.
а гривне-депозитчики должны сидеть на попе ровно, каждый день молиться и потными руками считать в exel фин.рез от замечательных депозитов в гривне.
а в остальном - да, соглашусь с вами. одно и то же дерьмо.


Вы считаете, иногда, в уме? :) Или мы должны считать вместо Вас? :) Платите 500$ за подсчет для Вас :)

я купил евро по 26.7 и продал по 30 и долларов по 28.

У меня есть актив, газ Шевы 15%(12%) до конца года и после НГ: 12%(10%)
на спекуляциях получалось 14%-20% за месяц.

критичный курс 30.5+ (28+3.3=31.2) 14% от 28 = 3.92, 28+3.92=32грн.

ЕВРО которое я купил по 26.7:
30-26.7 = 3.3

у меня запас: 28+3.3 или 30+3.3

для меня критичный курс 33-36грн!


ЗВР - 28, при 15 .курс был стабильный, 28.4-28.8 - максимум. При отрицательном сальдо текущего счета и платежного баланса.

Какая вероятность 28.8+ сейчас? Если +5.5млрд будет текущий счет :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:03

  proftpd66 написав:я купил евро по 26.7 и продал по 30 и долларов по 28

мухи отдельно, котлеты отдельно.
на пару евро/гривна влияет дополнительный фактор - курс евро/доллар.
я недавно вклад валютный забирал, не хотели бакс отдавать - отдали евро по форексу 1,085 +0,25 фигуры.
это не значит, что я молодец. просто так сложились обстоятельства.

речь про гривна/доллар и подсчет профита от операций в долларе.
кто-то считает профит в гривне.
мне с ними не о чем говорить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:06

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:я купил евро по 26.7 и продал по 30 и долларов по 28

мухи отдельно, котлеты отдельно.
на пару евро/гривна влияет дополнительный фактор - курс евро/доллар.
я недавно вклад валютный забирал, не хотели бакс отдавать - отдали евро по форексу 1,085 +0,25 фигуры.
это не значит, что я молодец. просто так сложились обстоятельства.

речь про гривна/доллар и подсчет профита от операций в долларе.
кто-то считает профит в гривне.
мне с ними не о чем говорить.


28грн + (15%)12% 3.3 = 31.3грн

будет 31.3? и будет ли летом 2021?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:11

  proftpd66 написав:28грн + (15%)12% 3.3 = 31.3грн

будет 31.3? и будет ли летом 2021?

при 28 и депо под 15 грязными действительно есть запас.
но так нельзя считать, это не точно.
нужно учитывать процент по возможному валютному вкладу в аналогичном банке.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:24

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:28грн + (15%)12% 3.3 = 31.3грн

будет 31.3? и будет ли летом 2021?

при 28 и депо под 15 грязными действительно есть запас.
но так нельзя считать, это не точно.
нужно учитывать процент по возможному валютному вкладу в аналогичном банке.


например, мы слились при курсе 28 Март, при короне (за 5 лет максимум был 28.4-28.5)
1-1.5 месяца держали под 10%, 0.83% в год.

Купили по 26.65.

28+0.84 = 28.8

28.8-26.65=2.15

2.15+28.8=30.95


Когда продавать будем?? В декабре условные 28?
28-26.5=1.5

30.95+1.5=32.45 . Выиграшь 32.45 если так будет.

Я покупал по 26.65 и продавал по 27.

12% от 28 - 3.36 = 31.36
14%-17% (удалось выжить максимум овернайт + спекуляция: около 14%-17%) 14% от 28 - 3.92 = ~32.00
16% от 28 - 4.48 = 32.48


Вам выграшь на спекуляции - 32.45, а депо до восстребования 32. Разница 0.45грн.

Шило поменял на мыло :lol: :lol: :lol: Если будет 29 курс зимой, то тогда уже лучше.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:35

  ruvex написав:Заманчиво наблюдать за баксоматрасниками, которые троллят депозитчиков и наоборот, забывая, что оба лагеря находятся в одном и том же дерьме. :mrgreen:

А ты, типа выше этого ?
Да ты уже метнулся по обменкам, обменивая остатки гривен на доллары
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:41

  Кучинелли написав:
  komp написав:он прибарахлился давным давно, когда был продан Аваль австрийцам, а у него была там доля неплохая.


Совершенно верно.Своё честно награбленное уже было давно.Но бесспорно оно по ходу преувеличивалось.счас он строит трц.Доля вроде бы 1,5% была для одного чела это немало.

Бедняжка вы, всё вас грабит кто то и грабит, уже прямо комплексы возникли!
Чуть у кого что увидел - сразу видно - грабитель.
Аваль на ровном месте создали, построили бизнес, задорого продали австрийцам, первый миллиард как никак, после этой продажи потек жир на наш рынок...
Покупатель добровольный был, да и вы не австриец по ходу...
А то что преувеличивалось, так вроде и не обязано преуменьшаться, по крайней мере Смолий не шарился по форумам, а работал с соответствующей квалификацией...
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:45

  proftpd66 написав:
  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:28грн + (15%)12% 3.3 = 31.3грн

будет 31.3? и будет ли летом 2021?

при 28 и депо под 15 грязными действительно есть запас.
но так нельзя считать, это не точно.
нужно учитывать процент по возможному валютному вкладу в аналогичном банке.


например, мы слились при курсе 28 Март, при короне (за 5 лет максимум был 28.4-28.5)
1-1.5 месяца держали под 10%, 0.83% в год.

Купили по 26.65.

28+0.84 = 28.8


Тут ошибка 28+0.23= 28.23

на спекуляции заработаете
31.8. А депо до восстребования 32. Еще больше

Может может быть 32.8 если курс будет 29 зимой
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:45

  pesikot написав:
  Квесторе_поверніться написав:На яку мельницю пан Монета воду лє?

Moneta - шестёрка у Дубинского или сраны.ua

У большинства буратин было много времени чтоб конвертироваться в валюту, но раз сидели на попе ровно, то сидите и не огрызайтесь.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:50

  Zebra написав:
  pesikot написав:
  Квесторе_поверніться написав:На яку мельницю пан Монета воду лє?

Moneta - шестёрка у Дубинского или сраны.ua

У большинства буратин было много времени чтоб конвертироваться в валюту, но раз сидели на попе ровно, то сидите и не огрызайтесь.

Полосатый конь, ты сейчас о чём ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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