ruvex написав:Заманчиво наблюдать за баксоматрасниками, которые троллят депозитчиков и наоборот, забывая, что оба лагеря находятся в одном и том же дерьме.
баксо-матрасники за 3-4 дня переведут никому не нужного свифтом под е-лимит в ту же Польшу, где гарантия по вкладам на уровне 100к евро. а гривне-депозитчики должны сидеть на попе ровно, каждый день молиться и потными руками считать в exel фин.рез от замечательных депозитов в гривне. а в остальном - да, соглашусь с вами. одно и то же дерьмо.
Вы считаете, иногда, в уме? Или мы должны считать вместо Вас? Платите 500$ за подсчет для Вас
я купил евро по 26.7 и продал по 30 и долларов по 28.
У меня есть актив, газ Шевы 15%(12%) до конца года и после НГ: 12%(10%) на спекуляциях получалось 14%-20% за месяц.
критичный курс 30.5+ (28+3.3=31.2) 14% от 28 = 3.92, 28+3.92=32грн.
ЕВРО которое я купил по 26.7: 30-26.7 = 3.3
у меня запас: 28+3.3 или 30+3.3
для меня критичный курс 33-36грн!
ЗВР - 28, при 15 .курс был стабильный, 28.4-28.8 - максимум. При отрицательном сальдо текущего счета и платежного баланса.
Какая вероятность 28.8+ сейчас? Если +5.5млрд будет текущий счет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66 написав:я купил евро по 26.7 и продал по 30 и долларов по 28
мухи отдельно, котлеты отдельно. на пару евро/гривна влияет дополнительный фактор - курс евро/доллар. я недавно вклад валютный забирал, не хотели бакс отдавать - отдали евро по форексу 1,085 +0,25 фигуры. это не значит, что я молодец. просто так сложились обстоятельства.
речь про гривна/доллар и подсчет профита от операций в долларе. кто-то считает профит в гривне. мне с ними не о чем говорить.
proftpd66 написав:я купил евро по 26.7 и продал по 30 и долларов по 28
мухи отдельно, котлеты отдельно. на пару евро/гривна влияет дополнительный фактор - курс евро/доллар. я недавно вклад валютный забирал, не хотели бакс отдавать - отдали евро по форексу 1,085 +0,25 фигуры. это не значит, что я молодец. просто так сложились обстоятельства.
речь про гривна/доллар и подсчет профита от операций в долларе. кто-то считает профит в гривне. мне с ними не о чем говорить.
28грн + (15%)12% 3.3 = 31.3грн
будет 31.3? и будет ли летом 2021?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
komp написав:он прибарахлился давным давно, когда был продан Аваль австрийцам, а у него была там доля неплохая.
Совершенно верно.Своё честно награбленное уже было давно.Но бесспорно оно по ходу преувеличивалось.счас он строит трц.Доля вроде бы 1,5% была для одного чела это немало.
Бедняжка вы, всё вас грабит кто то и грабит, уже прямо комплексы возникли! Чуть у кого что увидел - сразу видно - грабитель. Аваль на ровном месте создали, построили бизнес, задорого продали австрийцам, первый миллиард как никак, после этой продажи потек жир на наш рынок... Покупатель добровольный был, да и вы не австриец по ходу... А то что преувеличивалось, так вроде и не обязано преуменьшаться, по крайней мере Смолий не шарился по форумам, а работал с соответствующей квалификацией...