Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:58

Yuri_T написав: ruvex написав: Заманчиво наблюдать за баксоматрасниками, которые троллят депозитчиков и наоборот, забывая, что оба лагеря находятся в одном и том же дерьме. Заманчиво наблюдать за баксоматрасниками, которые троллят депозитчиков и наоборот, забывая, что оба лагеря находятся в одном и том же дерьме.

баксо-матрасники за 3-4 дня переведут никому не нужного свифтом под е-лимит в ту же Польшу, где гарантия по вкладам на уровне 100к евро.

а гривне-депозитчики должны сидеть на попе ровно, каждый день молиться и потными руками считать в exel фин.рез от замечательных депозитов в гривне.

а в остальном - да, соглашусь с вами. одно и то же дерьмо. баксо-матрасники за 3-4 дня переведут никому не нужного свифтом под е-лимит в ту же Польшу, где гарантия по вкладам на уровне 100к евро.а гривне-депозитчики должны сидеть на попе ровно, каждый день молиться и потными руками считать в exel фин.рез от замечательных депозитов в гривне.а в остальном - да, соглашусь с вами. одно и то же дерьмо.

ЕВРО которое я купил по 26.7:

30-26.7 = 3.3



у меня запас: 28+3.3 или 30+3.3



для меня критичный курс 33-36грн!

Вы считаете, иногда, в уме?Или мы должны считать вместо Вас?Платите 500$ за подсчет для Вася купил евро по 26.7 и продал по 30 и долларов по 28.У меня есть актив, газ Шевы 15%(12%) до конца года и после НГ: 12%(10%)на спекуляциях получалось 14%-20% за месяц.критичный курс 30.5+ (28+3.3=31.2) 14% от 28 = 3.92, 28+3.92=32грн.ЗВР - 28, при 15 .курс был стабильный, 28.4-28.8 - максимум. При отрицательном сальдо текущего счета и платежного баланса.Какая вероятность 28.8+ сейчас? Если +5.5млрд будет текущий счет