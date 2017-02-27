Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:12

Zebra написав: Schmit написав: Вы уверены в этом? Даже если так, то что неправильно делал НБУ? Вы уверены в этом? Даже если так, то что неправильно делал НБУ?

Не обнулил эти ОВГЗ масштабной эмиссией на пике, когда стало ясно, что ручеек иссяк в начале года. Не обнулил эти ОВГЗ масштабной эмиссией на пике, когда стало ясно, что ручеек иссяк в начале года.

Кучинелли написав: Общая гривневая масса в стране соотв гораздо более высокому курсу.Но она связана, и овгз один из способов. Общая гривневая масса в стране соотв гораздо более высокому курсу.Но она связана, и овгз один из способов.

Кучинелли написав: В целом нбу неправильно делал лишь одно - он не работал в команде.он выбирал свою цель и добивался её.Но всей стране от этого лучше не становилось.Вообще о какой независимости нбу может идти речь.Как может кабмин принимать бюджет с расчётным курсом. а нбу делать этот курс на 20% ниже. потому что ему видите ли нужно решать сугубо свои задачи и он независимый.Полная чушь.Ну давайте так - у вас поломался дома холодильник, нужно покупать новый.а жена глава бюджета и сказала - та плевать мне. я на моря хачу.ну примерно так... В целом нбу неправильно делал лишь одно - он не работал в команде.он выбирал свою цель и добивался её.Но всей стране от этого лучше не становилось.Вообще о какой независимости нбу может идти речь.потому что ему видите ли нужно решать сугубо свои задачи и он независимый.Полная чушь.Ну давайте так - у вас поломался дома холодильник, нужно покупать новый.а жена глава бюджета и сказала - та плевать мне. я на моря хачу.ну примерно так...

Это потянет за собой рост ставок по ОВГЗ, иначе останется только один покупатель - ручной НБУ. На сколько его хватит?А вы откуда знаете, какому курсу соотв. общая гривневая масса?У НБУ свои задачи и цели, у кабмина свои. Каждый должен просто заниматься своим делом. Если кабмин ошибся в прогнозе курса $, то не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, нужно просто корректировать бюджет согласно новым реалиям.Ну да ничего, скоро зелень и тут накэруе. Будет вам и командная игра в один бабушкин карман.