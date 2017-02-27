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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:50
yuri_m написав:
Короче дураков история ничему не учит! Будут радостно нули считать в своих зарплатах, совершенно не обращая внимание на цены в магазинах, где эти нули будут рисоваться в 2 раза быстрее. Умные свалят за границу на заработки. Самые умные туда же жить на ПМЖ. Ну а оставшееся стадо просто продадут вместе с землей забугорным капиталистам.
Історія вчить тому, що нічому не вчить.
Чесно кажучи, хоч я і розумів і не раз казав, що влада разом з "незалежним" НБУ "цей день наближали як могли", але є якеоь некомфортне відчуття грандіозного шухеру. Хоча, думаю, що до виборів спробують протримати (якщо зможуть) курс.
Але сигнали від контрагентів не дуже оптимістичні і допоможе тут емісія-девальвація чи "пізно пити боржомі" - хз...
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:09
flyman написав: yama написав:
холява написав:
Теперь только депозит спасет !
под 67 % или под 76%
Зробымо усих разом.
допустим вклад в грн был сделан при курсе 26,65 под 14% годовых , выход в ноль при курсе 30,38 ( 26,65 +14%) ,но пока что нету 30 грн\ за доллар , при курсе 30,38 и выше уже убыток . Почему 76 % ? вы прогнозируете курс 46+ ?
или вы так гиперболизируете \утрируете ?
тре порівнювати із вкладом у $ під 5..6% , тому точка буде інша
ще раз. при вкладі у валюті додаються валютні ризики не видачі валюти, а видачі в грн по курсу який придумають
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:10
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Востаннє редагувалось ТИХИЙ
в П'ят 17 лип, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:12
Zebra написав: Schmit написав:
Вы уверены в этом? Даже если так, то что неправильно делал НБУ?
Не обнулил эти ОВГЗ масштабной эмиссией на пике, когда стало ясно, что ручеек иссяк в начале года.
Это потянет за собой рост ставок по ОВГЗ, иначе останется только один покупатель - ручной НБУ. На сколько его хватит?
Кучинелли написав:
Общая гривневая масса в стране соотв гораздо более высокому курсу.Но она связана, и овгз один из способов.
А вы откуда знаете, какому курсу соотв. общая гривневая масса?
Кучинелли написав:
В целом нбу неправильно делал лишь одно - он не работал в команде.он выбирал свою цель и добивался её.Но всей стране от этого лучше не становилось.Вообще о какой независимости нбу может идти речь.Как может кабмин принимать бюджет с расчётным курсом. а нбу делать этот курс на 20% ниже.
потому что ему видите ли нужно решать сугубо свои задачи и он независимый.Полная чушь.Ну давайте так - у вас поломался дома холодильник, нужно покупать новый.а жена глава бюджета и сказала - та плевать мне. я на моря хачу.ну примерно так...
У НБУ свои задачи и цели, у кабмина свои. Каждый должен просто заниматься своим делом. Если кабмин ошибся в прогнозе курса $, то не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, нужно просто корректировать бюджет согласно новым реалиям.
Ну да ничего, скоро зелень и тут накэруе. Будет вам и командная игра в один бабушкин карман.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:19
Schmit написав:
Если кабмин ошибся в прогнозе курса $, то не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, нужно просто корректировать бюджет согласно новым реалиям.
Вы там вместе со своей гуру лондонской когда Бюджетный кодекс прочитать соизволите? Прогноз курса предоставляет НБУ (статья 33 пункт 3)!
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:31
Schmit написав:У НБУ свои задачи и цели, у кабмина свои. Каждый должен просто заниматься своим делом
Это все иллюзия.
Цели и задачи должны быть скоординированы и согласованы.
Если у вашей левой ноги цель бежать налево, а у правой ноги цель бежать направо, то в лучшем случае будете стоять на месте, в худшем случае будет разрыв мошонки.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:31
Schmit написав: Zebra написав: Schmit написав:
Вы уверены в этом? Даже если так, то что неправильно делал НБУ?
Не обнулил эти ОВГЗ масштабной эмиссией на пике, когда стало ясно, что ручеек иссяк в начале года.
Это потянет за собой рост ставок по ОВГЗ, иначе останется только один покупатель - ручной НБУ. На сколько его хватит?
Кучинелли написав:
Общая гривневая масса в стране соотв гораздо более высокому курсу.Но она связана, и овгз один из способов.
А вы откуда знаете, какому курсу соотв. общая гривневая масса?
Кучинелли написав:
В целом нбу неправильно делал лишь одно - он не работал в команде.он выбирал свою цель и добивался её.Но всей стране от этого лучше не становилось.Вообще о какой независимости нбу может идти речь.Как может кабмин принимать бюджет с расчётным курсом. а нбу делать этот курс на 20% ниже.
потому что ему видите ли нужно решать сугубо свои задачи и он независимый.Полная чушь.Ну давайте так - у вас поломался дома холодильник, нужно покупать новый.а жена глава бюджета и сказала - та плевать мне. я на моря хачу.ну примерно так...
У НБУ свои задачи и цели, у кабмина свои. Каждый должен просто заниматься своим делом. Если кабмин ошибся в прогнозе курса $, то не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, нужно просто корректировать бюджет согласно новым реалиям.
Ну да ничего, скоро зелень и тут накэруе. Будет вам и командная игра в один бабушкин карман.
Глупый лейтёха, есть такая штука КБ, можно и курс прикинуть.
Не может быть у каждого своих целей. иначе ты голодный дома будешь на подсосе. пока жена с хахалем на морях загорает. ужеж тебе растлумачил.и чё ты мне зелёного сватаешь. я как бы его тоже недолюбливаю со всей свитой.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:36
L Будут радостно нули считать в своих зарплатах, совершенно не обращая внимание на цены в магазинах, где эти нули будут рисоваться в 2 раза быстрее.
Если про историю, то она не учит именно вас.при резком росте курса, цены абсолютно за ним не успевали и тянулись вплоть до нескольких лет.Даже до сих пор есть масса товаров , кот так и не догнали долларовые цены от последнего скачка.Т о рост курса крайне выгоден баксодержателям. в отличие от гривнепашцев.Но в целом и в перспективе для всего населения это бесспорно минус.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:51
Подскажите какую валюту выгоднее менять во Львовской области? Доллар или евро?
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:07
pesikot написав: ruvex написав:
Заманчиво наблюдать за баксоматрасниками, которые троллят депозитчиков и наоборот, забывая, что оба лагеря находятся в одном и том же дерьме.
А ты, типа выше этого ?
Да ты уже метнулся по обменкам, обменивая остатки гривен на доллары
Если забежал, снимай кеды, и не гони волну, а то накроет.
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