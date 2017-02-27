Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:36

L Будут радостно нули считать в своих зарплатах, совершенно не обращая внимание на цены в магазинах, где эти нули будут рисоваться в 2 раза быстрее.



Если про историю, то она не учит именно вас.при резком росте курса, цены абсолютно за ним не успевали и тянулись вплоть до нескольких лет.Даже до сих пор есть масса товаров , кот так и не догнали долларовые цены от последнего скачка.Т о рост курса крайне выгоден баксодержателям. в отличие от гривнепашцев.Но в целом и в перспективе для всего населения это бесспорно минус.