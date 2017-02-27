Долярчик написав:Щось не можу зрозуміти, коли тут деякі туплять і не вміють рахувати! То беріть ще раз рахівницю і рахуйТЕ: Минулого року, в кінці весни і впродовж літа - було відкрито декілька гривнедепо при курсі 26,ХХ під 17-17,5-18,5%річних, які добряче пропарились ЦІЛИЙ РІК і по закінченні, майже всі вони(бо ще одне "крупне" закінчиться в серпні) перекочували/поповнили депостовпці на листопад/грудень/січень під 17,5-18,5% річних!
То, на моменті, де тут я "вловив лося", якщо вам тут чітко порахували - щоб вловити, хоч малеееееесенького лосика, потрібно щоб курс був на моменті хоча б 31
заздрісники під 14,5% заходили? я хапнув кілька депо. хай капають. бенза. обслуговування машини та всяка інша повсякденщина а байкарі хай далі вагують на 30+
Долярчик написав:Щось не можу зрозуміти, коли тут деякі туплять і не вміють рахувати! То беріть ще раз рахівницю і рахуйТЕ: Минулого року, в кінці весни і впродовж літа - було відкрито декілька гривнедепо при курсі 26,ХХ під 17-17,5-18,5%річних, які добряче пропарились ЦІЛИЙ РІК і по закінченні, майже всі вони(бо ще одне "крупне" закінчиться в серпні) перекочували/поповнили депостовпці на листопад/грудень/січень під 17,5-18,5% річних!
То, на моменті, де тут я "вловив лося", якщо вам тут чітко порахували - щоб вловити, хоч малеееееесенького лосика, потрібно щоб курс був на моменті хоча б 31
заздрісники під 14,5% заходили? я хапнув кілька депо. хай капають. бенза. обслуговування машини та всяка інша повсякденщина :lol а байкарі хай далі вагують на 30+ :lol
Так, заздрять, аж їм тиск піднімається
Набив ще стовпці на весну під 14 і 13,25% - ну і на літо під 11,5 Але я ДУЖЕ НАЛАШТОВАНИЙ взимку перекидати все не на стовпці, а в іпотечний бетон
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Щось не можу зрозуміти, коли тут деякі туплять і не вміють рахувати! То беріть ще раз рахівницю і рахуйТЕ: Минулого року, в кінці весни і впродовж літа - було відкрито декілька гривнедепо при курсі 26,ХХ під 17-17,5-18,5%річних, які добряче пропарились ЦІЛИЙ РІК і по закінченні, майже всі вони(бо ще одне "крупне" закінчиться в серпні) перекочували/поповнили депостовпці на листопад/грудень/січень під 17,5-18,5% річних!
То, на моменті, де тут я "вловив лося", якщо вам тут чітко порахували - щоб вловити, хоч малеееееесенького лосика, потрібно щоб курс був на моменті хоча б 31
заздрісники під 14,5% заходили? я хапнув кілька депо. хай капають. бенза. обслуговування машини та всяка інша повсякденщина :lol а байкарі хай далі вагують на 30+ :lol
Так, заздрять, аж їм тиск піднімається
Набив ще стовпці на весну під 14 і 13,25% - ну і на літо під 11,5 Але я ДУЖЕ НАЛАШТОВАНИЙ взимку перекидати все не на стовпці, а в іпотечний бетон
бетон не радив би... зачекайте... усьому час до року часу усе завидите..
uaprofi написав:Искатель неужели ожидаемый уровень действительно 30? получается они готят уронить гривну за месяц на 13%? а с начала года это выйдет на 25% не много? этого народ может не понять темболее многие зашли на гривне депо
А кто им доктор (тут Холяве икнулось). Зашли на гривнедепо - пусть на себя берут валютные риски И ... кто сказал, что ожидаемый уровень 30?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Так, заздрять, аж їм тиск піднімається
Набив ще стовпці на весну під 14 і 13,25% - ну і на літо під 11,5 Але я ДУЖЕ НАЛАШТОВАНИЙ взимку перекидати все не на стовпці, а в іпотечний бетон
забуть, вчора продовжили мораторій на відчуження майна в іпотечників, твій потяг ту-ту, ти опіздав!
Щось очі різануло Дддддддддддддддь! Але, граматєям вищого розряду - цього не зрозуміти
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!