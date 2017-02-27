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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5974597559765977>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 109
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
32
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
46
Ніяких змін не очікую
19%
21
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:45

В июне резко обвалилось сельскохозяйственное производство! Вероятно, вследствие неурожая фруктов и ягод, на которые сезонно приходится большая доля.

Но пусть профи детально прокомментируют, кто знает - буду благодарен.

За 6 месяцев с/х производство упало на 18,7% (растениеводство - на 56,8%, животноводство - на 2,2%).

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/86.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:01

  alenaivashina1996 написав:Подскажите какую валюту выгоднее менять во Львовской области? Доллар или евро?


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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:02

  Долярчик написав:Щось не можу зрозуміти, коли тут деякі туплять і не вміють рахувати!
То беріть ще раз рахівницю і рахуйТЕ:
Минулого року, в кінці весни і впродовж літа - було відкрито декілька гривнедепо при курсі 26,ХХ під 17-17,5-18,5%річних, які добряче пропарились ЦІЛИЙ РІК і по закінченні, майже всі вони(бо ще одне "крупне" закінчиться в серпні) перекочували/поповнили депостовпці на листопад/грудень/січень під 17,5-18,5% річних!

То, на моменті, де тут я "вловив лося", якщо вам тут чітко порахували - щоб вловити, хоч малеееееесенького лосика, потрібно щоб курс був на моменті хоча б 31 :!:

заздрісники 8)
під 14,5% заходили?
я хапнув кілька депо. хай капають. бенза. обслуговування машини та всяка інша повсякденщина :lol:
а байкарі хай далі вагують на 30+ :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:29

Зробимо їх ще раз!!! ©

  jump написав:
  Долярчик написав:Щось не можу зрозуміти, коли тут деякі туплять і не вміють рахувати!
То беріть ще раз рахівницю і рахуйТЕ:
Минулого року, в кінці весни і впродовж літа - було відкрито декілька гривнедепо при курсі 26,ХХ під 17-17,5-18,5%річних, які добряче пропарились ЦІЛИЙ РІК і по закінченні, майже всі вони(бо ще одне "крупне" закінчиться в серпні) перекочували/поповнили депостовпці на листопад/грудень/січень під 17,5-18,5% річних!

То, на моменті, де тут я "вловив лося", якщо вам тут чітко порахували - щоб вловити, хоч малеееееесенького лосика, потрібно щоб курс був на моменті хоча б 31 :!:

заздрісники 8)
під 14,5% заходили?
я хапнув кілька депо. хай капають. бенза. обслуговування машини та всяка інша повсякденщина :lol
а байкарі хай далі вагують на 30+ :lol

Так, заздрять, аж їм тиск піднімається :mrgreen:

Набив ще стовпці на весну під 14 і 13,25% - ну і на літо під 11,5
Але я ДУЖЕ НАЛАШТОВАНИЙ взимку перекидати все не на стовпці, а в іпотечний бетон 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Набив ще стовпці

ризик - благородна справа
Buxx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:46

  Долярчик написав:
  jump написав:
  Долярчик написав:Щось не можу зрозуміти, коли тут деякі туплять і не вміють рахувати!
То беріть ще раз рахівницю і рахуйТЕ:
Минулого року, в кінці весни і впродовж літа - було відкрито декілька гривнедепо при курсі 26,ХХ під 17-17,5-18,5%річних, які добряче пропарились ЦІЛИЙ РІК і по закінченні, майже всі вони(бо ще одне "крупне" закінчиться в серпні) перекочували/поповнили депостовпці на листопад/грудень/січень під 17,5-18,5% річних!

То, на моменті, де тут я "вловив лося", якщо вам тут чітко порахували - щоб вловити, хоч малеееееесенького лосика, потрібно щоб курс був на моменті хоча б 31 :!:

заздрісники 8)
під 14,5% заходили?
я хапнув кілька депо. хай капають. бенза. обслуговування машини та всяка інша повсякденщина :lol
а байкарі хай далі вагують на 30+ :lol

Так, заздрять, аж їм тиск піднімається :mrgreen:

Набив ще стовпці на весну під 14 і 13,25% - ну і на літо під 11,5
Але я ДУЖЕ НАЛАШТОВАНИЙ взимку перекидати все не на стовпці, а в іпотечний бетон 8)


бетон не радив би...
зачекайте...
усьому час 8)
до року часу усе завидите..
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:55

  Искатель написав:
  uaprofi написав:Искатель
неужели ожидаемый уровень действительно 30?
получается они готят уронить гривну за месяц на 13%?
а с начала года это выйдет на 25%
не много?
этого народ может не понять
темболее многие зашли на гривне депо

А кто им доктор (тут Холяве икнулось). Зашли на гривнедепо - пусть на себя берут валютные риски :)
И ... кто сказал, что ожидаемый уровень 30?



..... а не 46.....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:10

  Долярчик написав:Так, заздрять, аж їм тиск піднімається :mrgreen:

Набив ще стовпці на весну під 14 і 13,25% - ну і на літо під 11,5
Але я ДУЖЕ НАЛАШТОВАНИЙ взимку перекидати все не на стовпці, а в іпотечний бетон 8)

забуть, вчора продовжили мораторій на відчуження майна в іпотечників,
твій потяг ту-ту, ти опіздав!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:зачекайте...
усьому час

Так чекаю, до зими 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:15

  flyman написав:
  Долярчик написав:Так, заздрять, аж їм тиск піднімається :mrgreen:

Набив ще стовпці на весну під 14 і 13,25% - ну і на літо під 11,5
Але я ДУЖЕ НАЛАШТОВАНИЙ взимку перекидати все не на стовпці, а в іпотечний бетон 8)

забуть, вчора продовжили мораторій на відчуження майна в іпотечників,
твій потяг ту-ту, ти опіздав!

Щось очі різануло :mrgreen:
Дддддддддддддддь!
Але, граматєям вищого розряду - цього не зрозуміти :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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