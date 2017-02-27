Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:24

Адам Смит

@_Smithchenko

О планируемой эмиссии мы догадаемся по плану аукционов ОВГЗ (проводятся по вторникам) - должен быть срок более года, гривна, миллиардные объемы. Если через два-три дня увеличится портфель ОВГЗ НБУ - значит, произведена "прямая" эмиссия в бюджет (чего не происходило уже много лет)

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.