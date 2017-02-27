RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5974597559765977

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 109
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
32
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
46
Ніяких змін не очікую
19%
21
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:20

  Buxx написав:
  Долярчик написав:Набив ще стовпці

ризик - благородна справа

Ризик - моє друге ім'я! 8) :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8243
З нами з: 19.10.15
Подякував: 525 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:22

Кажется полный привет есть:

в четверг - 95.1 (93.8 в гривне)
в пятницу - 94.5 (93.2 в гривне)

Нерезы вывели еще 600. В понедельник еще +10-30коп.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 17 лип, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3332
З нами з: 22.12.16
Подякував: 232 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:22

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 17 лип, 2020 23:52, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9924
З нами з: 03.11.08
Подякував: 761 раз.
Подякували: 2167 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:24

Адам Смит
@_Smithchenko
О планируемой эмиссии мы догадаемся по плану аукционов ОВГЗ (проводятся по вторникам) - должен быть срок более года, гривна, миллиардные объемы. Если через два-три дня увеличится портфель ОВГЗ НБУ - значит, произведена "прямая" эмиссия в бюджет (чего не происходило уже много лет)
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 26.06.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:47

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:Так, заздрять, аж їм тиск піднімається :mrgreen:

Набив ще стовпці на весну під 14 і 13,25% - ну і на літо під 11,5
Але я ДУЖЕ НАЛАШТОВАНИЙ взимку перекидати все не на стовпці, а в іпотечний бетон 8)

забуть, вчора продовжили мораторій на відчуження майна в іпотечників,
твій потяг ту-ту, ти опіздав!

Щось очі різануло :mrgreen:
Дддддддддддддддь!
Але, граматєям вищого розряду - цього не зрозуміти :mrgreen:

хіхі, пітловив мну, аш сором
буту пісать согласно правок граматєя фінсового гури вистчього разряда Долярчика
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20564
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:57

  ruvex написав:Теоретически да, но практически в моменты "Ч" лайнеры перестают бороздить просторы, в системах начинаются профилактики. Нам ли с Вами наивничать?

после того, как тут практически провели профилактику системы и наказали наивных, говорить о каком-то существенном участи в БС Украины - себе дороже.
лайнеры действительно перестают бороздить просторы, в системах действительно начинаются профилактики, но это всё происходит в понятных юрисдикциях, где хоть какая-то надежда осталась на правовое решение твоего вопроса.
здесь никаких надежд не осталось.
если ты не в стае - тебе пздц, рано или поздно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14833
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1991 раз.
Подякували: 4373 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 5974597559765977
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 705, 706, 707
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7060 1593360
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 22:13
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19481 2402219
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 23:07
airmax78
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
495 104422
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 15:52
upravdom

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.