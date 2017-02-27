Ризик - моє друге ім'я!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:20
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:22
Кажется полный привет есть:
в четверг - 95.1 (93.8 в гривне)
в пятницу - 94.5 (93.2 в гривне)
Нерезы вывели еще 600. В понедельник еще +10-30коп.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 17 лип, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:22
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 17 лип, 2020 23:52, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:24
Адам Смит
@_Smithchenko
О планируемой эмиссии мы догадаемся по плану аукционов ОВГЗ (проводятся по вторникам) - должен быть срок более года, гривна, миллиардные объемы. Если через два-три дня увеличится портфель ОВГЗ НБУ - значит, произведена "прямая" эмиссия в бюджет (чего не происходило уже много лет)
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:47
хіхі, пітловив мну, аш сором
буту пісать согласно правок граматєя фінсового гури вистчього разряда Долярчика
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:57
после того, как тут практически провели профилактику системы и наказали наивных, говорить о каком-то существенном участи в БС Украины - себе дороже.
лайнеры действительно перестают бороздить просторы, в системах действительно начинаются профилактики, но это всё происходит в понятных юрисдикциях, где хоть какая-то надежда осталась на правовое решение твоего вопроса.
здесь никаких надежд не осталось.
если ты не в стае - тебе пздц, рано или поздно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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