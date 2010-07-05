RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5975597659775978

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 115
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
32
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
11
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
51
Ніяких змін не очікую
18%
21
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:49

Чекаємо іМпАтєку під5-7-10% і не ведемось на теперішні заман

Ставки примата і укргазика :)
Зображення
Зображення
Зверніть увагу на перший рік в укргазі - вООбще халява! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8250
З нами з: 19.10.15
Подякував: 525 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так, так - скоро буде іпотека ще й під 5-7%!
(на початку ролику про це розказують)

Зробимо їх разом! © :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8250
З нами з: 19.10.15
Подякував: 525 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Зверніть увагу на перший рік в укргазі - вООбще халява!

  Долярчик написав:Так, так - скоро буде іпотека ще й під 5-7%!
(на початку ролику про це розказують)

  Долярчик написав:Зробимо їх разом! ©

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5266
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5439 раз.
Подякували: 2422 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:59

Курсы выходного дня, 11-45:

Межбанк закрылся вчера 27.4200 / 27.4500. Курсы приема доллара у некоторых ПОВ в Харькове подтянулись вверх: 27.43..27.45 и снова выше курса покупки на межбанке.

Харьков 27.45 - 27.48
Сумы 27.35 - 27.50
Полтава 27.38 - 27.48

Всем хороших выходных.

PS. Долярчик можете написати найкращий курс у Львові? Тільки дві цифри і максимум один смайлик ))
Patrick
 
Повідомлень: 913
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:09

Нацбанк уперше за 2 роки не вийшов з інтервенціями на міжбан

Протягом тижня 13-17 липня Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку - відмову від інтервенцій зафіксували вперше з вересня 2018 року.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.
Минулого тижня інтервенції НБУ з купівлі валюти становили 92 млн доларів.
Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.
Зазначається, що НБУ відновив купівлю валюти після стабілізації на ринку слідом за різким зростанням на тлі заяви про відставку голови НБУ Якова Смолія.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5266
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5439 раз.
Подякували: 2422 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 5975597659775978
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 705, 706, 707
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7060 1593808
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 22:13
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19481 2402502
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 23:07
airmax78
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
495 104526
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 15:52
upravdom

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.