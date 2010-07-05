Зверніть увагу на перший рік в укргазі - вООбще халява!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:49
Чекаємо іМпАтєку під5-7-10% і не ведемось на теперішні заман
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так, так - скоро буде іпотека ще й під 5-7%!
(на початку ролику про це розказують)
Зробимо їх разом! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:59
Курсы выходного дня, 11-45:
Межбанк закрылся вчера 27.4200 / 27.4500. Курсы приема доллара у некоторых ПОВ в Харькове подтянулись вверх: 27.43..27.45 и снова выше курса покупки на межбанке.
Харьков 27.45 - 27.48
Сумы 27.35 - 27.50
Полтава 27.38 - 27.48
Всем хороших выходных.
PS. Долярчик можете написати найкращий курс у Львові? Тільки дві цифри і максимум один смайлик ))
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:09
Нацбанк уперше за 2 роки не вийшов з інтервенціями на міжбан
Протягом тижня 13-17 липня Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку - відмову від інтервенцій зафіксували вперше з вересня 2018 року.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.
Минулого тижня інтервенції НБУ з купівлі валюти становили 92 млн доларів.
Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.
Зазначається, що НБУ відновив купівлю валюти після стабілізації на ринку слідом за різким зростанням на тлі заяви про відставку голови НБУ Якова Смолія.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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