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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:59
Курсы выходного дня, 11-45:
Межбанк закрылся вчера 27.4200 / 27.4500. Курсы приема доллара у некоторых ПОВ в Харькове подтянулись вверх: 27.43..27.45 и снова выше курса покупки на межбанке.
Харьков 27.45 - 27.48
Сумы 27.35 - 27.50
Полтава 27.38 - 27.48
Всем хороших выходных.
PS. Долярчик можете написати найкращий курс у Львові? Тільки дві цифри і максимум один смайлик ))
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:09
Нацбанк уперше за 2 роки не вийшов з інтервенціями на міжбан
Протягом тижня 13-17 липня Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку - відмову від інтервенцій зафіксували вперше з вересня 2018 року.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.
Минулого тижня інтервенції НБУ з купівлі валюти становили 92 млн доларів.
Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.
Зазначається, що НБУ відновив купівлю валюти після стабілізації на ринку слідом за різким зростанням на тлі заяви про відставку голови НБУ Якова Смолія.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 18 лип, 2020 13:15
Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.
Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.
Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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