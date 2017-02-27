Додано: Суб 18 лип, 2020 12:09

Протягом тижня 13-17 липня Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку - відмову від інтервенцій зафіксували вперше з вересня 2018 року.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.

Минулого тижня інтервенції НБУ з купівлі валюти становили 92 млн доларів.

Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.

Зазначається, що НБУ відновив купівлю валюти після стабілізації на ринку слідом за різким зростанням на тлі заяви про відставку голови НБУ Якова Смолія.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.