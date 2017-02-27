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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5976597759785979>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 116
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
32
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
11
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
51
Ніяких змін не очікую
19%
22
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Зверніть увагу на перший рік в укргазі - вООбще халява!

  Долярчик написав:Так, так - скоро буде іпотека ще й під 5-7%!
(на початку ролику про це розказують)

  Долярчик написав:Зробимо їх разом! ©

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:59

Курсы выходного дня, 11-45:

Межбанк закрылся вчера 27.4200 / 27.4500. Курсы приема доллара у некоторых ПОВ в Харькове подтянулись вверх: 27.43..27.45 и снова выше курса покупки на межбанке.

Харьков 27.45 - 27.48
Сумы 27.35 - 27.50
Полтава 27.38 - 27.48

Всем хороших выходных.

PS. Долярчик можете написати найкращий курс у Львові? Тільки дві цифри і максимум один смайлик ))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:09

Нацбанк уперше за 2 роки не вийшов з інтервенціями на міжбан

Протягом тижня 13-17 липня Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку - відмову від інтервенцій зафіксували вперше з вересня 2018 року.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.
Минулого тижня інтервенції НБУ з купівлі валюти становили 92 млн доларів.
Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.
Зазначається, що НБУ відновив купівлю валюти після стабілізації на ринку слідом за різким зростанням на тлі заяви про відставку голови НБУ Якова Смолія.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 13:15

Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.

Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.

Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме. :wink:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Райффайзен Банк Аваль 27.200 - 27.70
Через 2 ндели па26.00 будет
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Patrick написав:Долярчик можете написати найкращий курс у Львові? Тільки дві цифри і максимум один смайлик ))

У місті Лева на:
35/40(42)
Без смайликів!
Без дощу!
Без шаленої спеки!
І ще(покищо) - без дешевої іпотеки!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте.

Покупка натуральная 27,43-27,46
Продажа натуральная 27,52-27,55

На окна не смотрел .

Всем Здоровья !
Всем Успехов !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ в пятницу не заливал МБ доялрами, пишут.
А откуда они это знают? ведь можно инкогнито давно продавать - покупать
А если это инсайд, то у НБУ новая цель: повышение курса. До какого значения?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По-моему пора вводить понятие Индекс Долярчика. То есть, как нельзя поступать. Вложился в В2В - проиграл, вложился в гривнедепо - влетел, выбрал Зеленского - зробив себе разом. Это очень ценный кадр. Сейчас он советует купить недвижку. ДумайТе.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:35

  Кучинелли написав:L Будут радостно нули считать в своих зарплатах, совершенно не где эти нули будут рисоваться в 2 раза быстрее. обращая внимание на цены в магазинах,

Если про историю, то она не учит именно вас.при резком росте курса, цены абсолютно за ним не успевали и тянулись вплоть до нескольких лет.Даже до сих пор есть масса товаров , кот так и не догнали долларовые цены от последнего скачка.Т о рост курса крайне выгоден баксодержателям. в отличие от гривнепашцев.Но в целом и в перспективе для всего населения это бесспорно минус.


"не учит именно вас"???
Я старюсь вчитися на чужих помилках, інколи доводиться на своїх. Але життєвий досвід підказує, що так безапеляційно може заявити тільки дуже самовпевнена людина. А такі "всезнайки", як відомо, не здатні навчатися в принципі, так як знають "все" і чужа думка їх цікавить тільки в тій частині, яка співпадає з їх уявленням про світопорядок.
Хоча в такому баченні світу є один плюс - "знання примножують печаль", а адепти "всезнайства" завжди щасливі, якщо не на всі 100%, то хоча б на 73.
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