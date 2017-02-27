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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лип, 2020 16:09
Долярчик написав:
У місті Лева на:
35/40(42)
Без смайликів!
Ну що ж, дякую. Бачу що без них. Відплюсував вам за курс.
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Patrick
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