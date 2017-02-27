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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5976597759785979

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 116
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
32
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
11
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
51
Ніяких змін не очікую
19%
22
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:09

  Долярчик написав:У місті Лева на:
35/40(42)
Без смайликів!
Ну що ж, дякую. Бачу що без них. Відплюсував вам за курс.
Patrick
 
Повідомлень: 914
З нами з: 18.09.13
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