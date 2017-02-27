Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.
Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.
Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Patrick написав:Долярчик можете написати найкращий курс у Львові? Тільки дві цифри і максимум один смайлик ))
У місті Лева на: 35/40(42) Без смайликів! Без дощу! Без шаленої спеки! І ще(покищо) - без дешевої іпотеки!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
По-моему пора вводить понятие Индекс Долярчика. То есть, как нельзя поступать. Вложился в В2В - проиграл, вложился в гривнедепо - влетел, выбрал Зеленского - зробив себе разом. Это очень ценный кадр. Сейчас он советует купить недвижку. ДумайТе.
Кучинелли написав:L Будут радостно нули считать в своих зарплатах, совершенно не где эти нули будут рисоваться в 2 раза быстрее. обращая внимание на цены в магазинах,
Если про историю, то она не учит именно вас.при резком росте курса, цены абсолютно за ним не успевали и тянулись вплоть до нескольких лет.Даже до сих пор есть масса товаров , кот так и не догнали долларовые цены от последнего скачка.Т о рост курса крайне выгоден баксодержателям. в отличие от гривнепашцев.Но в целом и в перспективе для всего населения это бесспорно минус.
"не учит именно вас"??? Я старюсь вчитися на чужих помилках, інколи доводиться на своїх. Але життєвий досвід підказує, що так безапеляційно може заявити тільки дуже самовпевнена людина. А такі "всезнайки", як відомо, не здатні навчатися в принципі, так як знають "все" і чужа думка їх цікавить тільки в тій частині, яка співпадає з їх уявленням про світопорядок. Хоча в такому баченні світу є один плюс - "знання примножують печаль", а адепти "всезнайства" завжди щасливі, якщо не на всі 100%, то хоча б на 73.
Moneta написав:Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.
Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.
Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме.
Помимо этого в правилах игры появилось Нафтогаз платит в бюджет, чего ранее не наблюдалось. Вот и Газпрому пришлось, поэтому цены на газ там для населения растут, а у нас падают на 2 копейки Маленькая, но радость ))) Кстати Приват тоже в бюджет платил, а у Сбербанка не получилось, бывает...