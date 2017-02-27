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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5976597759785979>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 117
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
32
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
11
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
52
Ніяких змін не очікую
19%
22
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 13:15

Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.

Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.

Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме. :wink:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Райффайзен Банк Аваль 27.200 - 27.70
Через 2 ндели па26.00 будет
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Patrick написав:Долярчик можете написати найкращий курс у Львові? Тільки дві цифри і максимум один смайлик ))

У місті Лева на:
35/40(42)
Без смайликів!
Без дощу!
Без шаленої спеки!
І ще(покищо) - без дешевої іпотеки!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте.

Покупка натуральная 27,43-27,46
Продажа натуральная 27,52-27,55

На окна не смотрел .

Всем Здоровья !
Всем Успехов !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ в пятницу не заливал МБ доялрами, пишут.
А откуда они это знают? ведь можно инкогнито давно продавать - покупать
А если это инсайд, то у НБУ новая цель: повышение курса. До какого значения?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По-моему пора вводить понятие Индекс Долярчика. То есть, как нельзя поступать. Вложился в В2В - проиграл, вложился в гривнедепо - влетел, выбрал Зеленского - зробив себе разом. Это очень ценный кадр. Сейчас он советует купить недвижку. ДумайТе.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:35

  Кучинелли написав:L Будут радостно нули считать в своих зарплатах, совершенно не где эти нули будут рисоваться в 2 раза быстрее. обращая внимание на цены в магазинах,

Если про историю, то она не учит именно вас.при резком росте курса, цены абсолютно за ним не успевали и тянулись вплоть до нескольких лет.Даже до сих пор есть масса товаров , кот так и не догнали долларовые цены от последнего скачка.Т о рост курса крайне выгоден баксодержателям. в отличие от гривнепашцев.Но в целом и в перспективе для всего населения это бесспорно минус.


"не учит именно вас"???
Я старюсь вчитися на чужих помилках, інколи доводиться на своїх. Але життєвий досвід підказує, що так безапеляційно може заявити тільки дуже самовпевнена людина. А такі "всезнайки", як відомо, не здатні навчатися в принципі, так як знають "все" і чужа думка їх цікавить тільки в тій частині, яка співпадає з їх уявленням про світопорядок.
Хоча в такому баченні світу є один плюс - "знання примножують печаль", а адепти "всезнайства" завжди щасливі, якщо не на всі 100%, то хоча б на 73.
L
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:09

  Долярчик написав:У місті Лева на:
35/40(42)
Без смайликів!
Ну що ж, дякую. Бачу що без них. Відплюсував вам за курс.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:47

  холява написав:Покупка натуральная 27,43-27,46
Продажа натуральная 27,52-27,55
На окна не смотрел .
Где это вы такие курсА увидели, интересно?!
Запорожье дружно работает 27,42 на 27,47...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:48

  Moneta написав:Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.

Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.

Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме. :wink:

Помимо этого в правилах игры появилось Нафтогаз платит в бюджет, чего ранее не наблюдалось. Вот и Газпрому пришлось, поэтому цены на газ там для населения растут, а у нас падают на 2 копейки ;) Маленькая, но радость )))
Кстати Приват тоже в бюджет платил, а у Сбербанка не получилось, бывает...
stm
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