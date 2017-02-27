asti
9.40 Зирка
9,52 Фортэчна
10,10 Напротив Лахти ,где раньше кооператор был
Анголенко Коля -Фидель ......
Очень надо было сдать
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лип, 2020 17:11
asti
9.40 Зирка
9,52 Фортэчна
10,10 Напротив Лахти ,где раньше кооператор был
Анголенко Коля -Фидель ......
Очень надо было сдать
Додано: Суб 18 лип, 2020 17:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
почалося!
https://news.finance.ua/ru/news/-/474776/indeks-big-maka-skolko-dolzhen-stoit-dollar-v-ukraine
https://fi202x.blogspot.com/
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