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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5976597759785979

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 117
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
32
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
11
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
52
Ніяких змін не очікую
19%
22
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:11

asti

9.40 Зирка
9,52 Фортэчна
10,10 Напротив Лахти ,где раньше кооператор был
Анголенко Коля -Фидель ......
Очень надо было сдать
холява
2
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

почалося!
https://news.finance.ua/ru/news/-/474776/indeks-big-maka-skolko-dolzhen-stoit-dollar-v-ukraine
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 5976597759785979
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