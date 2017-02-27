asti
9.40 Зирка
9,52 Фортэчна
10,10 Напротив Лахти ,где раньше кооператор был
Анголенко Коля -Фидель ......
Очень надо было сдать
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лип, 2020 17:11
asti
9.40 Зирка
9,52 Фортэчна
10,10 Напротив Лахти ,где раньше кооператор был
Анголенко Коля -Фидель ......
Очень надо было сдать
Додано: Суб 18 лип, 2020 17:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
почалося!
https://news.finance.ua/ru/news/-/474776/indeks-big-maka-skolko-dolzhen-stoit-dollar-v-ukraine
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 18 лип, 2020 18:21
осталось за малым, шоб в обменках предъявителю этого индекса бакс выдавался по этому рассчитанному курсу
Додано: Суб 18 лип, 2020 18:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не могу не продублировать
Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:07
Нє, Петра згідно його ранжиру і вкладу в економічну стагнацію треба на одній гривні розмістити... Ну і його палкому товаришу з обіймами треба пороха на одному рублю вигравірувати!
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:10
новость для кидстаффа. Цена биг мака это некий компромисс почем его готов покупать потребитель чтобы ресторан не был в убытке. К курсу гривны это не имеет никакого отношения, скорее к платежеспособности клиентов данного заведения. Если бы могли продать нужное количество бутербродов по 150 то поверьте цена была бы 150. Некоторые рестораны умудряются борщ по 300 грн продавать, хотя в пуз.хате он стоит 27. Только платежеспособность аудитории и больше ничего.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:17
Когда в Украине начинают говорить об индексе Биг-Мака - жди девальвацию, умный ты наш
Госпидя, память как у золотых рыбок, не более 5 секунд
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:21
Сам The Economist относится к индексу с известной долей иронии. Но песикотам - как бальзам на душу. На самом же деле, если что-то и показывает низкая стоимость биг-мака в Украине - так это низкую стоимость труда. Паритет покупательной способности тоже, в основном, про это, но еще - про разницу в стоимости капитала и величины налогов...
PS: с Макдональдс в Украине еще одна тонкость - монополия. В Штатах этих сетевых бургерных - как собак нерезаных. У нас же на рынке даже Burger King отсутствет...
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:29
Вважаєте що два мінуса -дають плюс?
1 Якщо у нас відсутні конкуренти - значить завищена ціна на бургери
2 Якщо кроскурс бургера завищений і показує - 10,33 , то при наявності конкурентів - він взагалі впаде до 5,00
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно
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