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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5977597859795980>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 117
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
32
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
11
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
52
Ніяких змін не очікую
19%
22
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:11

asti

9.40 Зирка
9,52 Фортэчна
10,10 Напротив Лахти ,где раньше кооператор был
Анголенко Коля -Фидель ......
Очень надо было сдать
холява
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

почалося!
https://news.finance.ua/ru/news/-/474776/indeks-big-maka-skolko-dolzhen-stoit-dollar-v-ukraine
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 18:21



осталось за малым, шоб в обменках предъявителю этого индекса бакс выдавался по этому рассчитанному курсу :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 18:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не могу не продублировать :)

Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине
Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 59 грн, в то время как в США – 5,71 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 61,9% по сравнению с фактическим обменным курсом 27,13 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,33 грн/доллар.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:07

  flyman написав:
  goldfinger написав:Ждём зелёный принтер.Как думаете,на какой банкноте будет лицо Зепрезента?100000?А мож лимон?Для солидности.

Петро Жадний на 2000 грн.

Нє, Петра згідно його ранжиру і вкладу в економічну стагнацію треба на одній гривні розмістити... Ну і його палкому товаришу з обіймами треба пороха на одному рублю вигравірувати!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:10

новость для кидстаффа. Цена биг мака это некий компромисс почем его готов покупать потребитель чтобы ресторан не был в убытке. К курсу гривны это не имеет никакого отношения, скорее к платежеспособности клиентов данного заведения. Если бы могли продать нужное количество бутербродов по 150 то поверьте цена была бы 150. Некоторые рестораны умудряются борщ по 300 грн продавать, хотя в пуз.хате он стоит 27. Только платежеспособность аудитории и больше ничего.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:17

  vitaliian написав:
новость для кидстаффа.

Когда в Украине начинают говорить об индексе Биг-Мака - жди девальвацию, умный ты наш

Госпидя, память как у золотых рыбок, не более 5 секунд
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:21

  vitaliian написав:
новость для кидстаффа. Цена биг мака это некий компромисс почем его готов покупать потребитель чтобы ресторан не был в убытке. К курсу гривны это не имеет никакого отношения, скорее к платежеспособности клиентов данного заведения. Если бы могли продать нужное количество бутербродов по 150 то поверьте цена была бы 150. Некоторые рестораны умудряются борщ по 300 грн продавать, хотя в пуз.хате он стоит 27. Только платежеспособность аудитории и больше ничего.


Сам The Economist относится к индексу с известной долей иронии. Но песикотам - как бальзам на душу. На самом же деле, если что-то и показывает низкая стоимость биг-мака в Украине - так это низкую стоимость труда. Паритет покупательной способности тоже, в основном, про это, но еще - про разницу в стоимости капитала и величины налогов...

PS: с Макдональдс в Украине еще одна тонкость - монополия. В Штатах этих сетевых бургерных - как собак нерезаных. У нас же на рынке даже Burger King отсутствет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:29

  zРадио написав:с Макдональдс в Украине еще одна тонкость - монополия. В Штатах этих сетевых бургерных - как собак нерезаных. У нас же на рынке даже Burger King отсутствет...
Вважаєте що два мінуса -дають плюс?
1 Якщо у нас відсутні конкуренти - значить завищена ціна на бургери
2 Якщо кроскурс бургера завищений і показує - 10,33 , то при наявності конкурентів - він взагалі впаде до 5,00 :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно :wink: :wink:

Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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