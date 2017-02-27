новость для кидстаффа. Цена биг мака это некий компромисс почем его готов покупать потребитель чтобы ресторан не был в убытке. К курсу гривны это не имеет никакого отношения, скорее к платежеспособности клиентов данного заведения. Если бы могли продать нужное количество бутербродов по 150 то поверьте цена была бы 150. Некоторые рестораны умудряются борщ по 300 грн продавать, хотя в пуз.хате он стоит 27. Только платежеспособность аудитории и больше ничего.
Сам The Economist относится к индексу с известной долей иронии. Но песикотам - как бальзам на душу. На самом же деле, если что-то и показывает низкая стоимость биг-мака в Украине - так это низкую стоимость труда. Паритет покупательной способности тоже, в основном, про это, но еще - про разницу в стоимости капитала и величины налогов...
PS: с Макдональдс в Украине еще одна тонкость - монополия. В Штатах этих сетевых бургерных - как собак нерезаных. У нас же на рынке даже Burger King отсутствет...
якщо із шафи дістають пронафталінений індекс Бігмака, то в кого пам"ять не така коротка як в акваріумних рибок починають переживати за ПА30
flyman написав:якщо із шафи дістають пронафталінений індекс Бігмака, то в кого пам"ять не така коротка як в акваріумних рибок починають переживати за ПА30
обычная работа журналюг которым надо подкидывать новости на злобу дня. То что курс рукотворный я писал еще 2 года назад, кто больше платит тому в угоду и рулят. К сожалению отставка Смолия лишнее тому подтверждение, можно сколько угодно фантазировать про ЭОК или индекс носков но к реальности это не имеет никакого отношения. За главой НБУ стоят финансовые группы, чьи интересы этот глава представляет. Презедент сказал "па 30" всё, ждём па 30. Можно продолжать традицию назначать рыночные цены, ипотеку па 10, и всё остальное па сколько ему там видится.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor