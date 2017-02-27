zРадио написав:

vitaliian написав: flyman написав: почалося!

https://news.finance.ua/ru/news/-/474776/indeks-big-maka-skolko-dolzhen-stoit-dollar-v-ukraine почалося! новость для кидстаффа. Цена биг мака это некий компромисс почем его готов покупать потребитель чтобы ресторан не был в убытке. К курсу гривны это не имеет никакого отношения, скорее к платежеспособности клиентов данного заведения. Если бы могли продать нужное количество бутербродов по 150 то поверьте цена была бы 150. Некоторые рестораны умудряются борщ по 300 грн продавать, хотя в пуз.хате он стоит 27. Только платежеспособность аудитории и больше ничего. новость для кидстаффа. Цена биг мака это некий компромисс почем его готов покупать потребитель чтобы ресторан не был в убытке. К курсу гривны это не имеет никакого отношения, скорее к платежеспособности клиентов данного заведения. Если бы могли продать нужное количество бутербродов по 150 то поверьте цена была бы 150. Некоторые рестораны умудряются борщ по 300 грн продавать, хотя в пуз.хате он стоит 27. Только платежеспособность аудитории и больше ничего.

Сам The Economist относится к индексу с известной долей иронии. Но песикотам - как бальзам на душу. На самом же деле, если что-то и показывает низкая стоимость биг-мака в Украине - так это низкую стоимость труда. Паритет покупательной способности тоже, в основном, про это, но еще - про разницу в стоимости капитала и величины налогов...PS: с Макдональдс в Украине еще одна тонкость - монополия. В Штатах этих сетевых бургерных - как собак нерезаных. У нас же на рынке даже Burger King отсутствет...