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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5978597959805981>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 121
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
33
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
53
Ніяких змін не очікую
19%
23
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:29

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
новость для кидстаффа. Цена биг мака это некий компромисс почем его готов покупать потребитель чтобы ресторан не был в убытке. К курсу гривны это не имеет никакого отношения, скорее к платежеспособности клиентов данного заведения. Если бы могли продать нужное количество бутербродов по 150 то поверьте цена была бы 150. Некоторые рестораны умудряются борщ по 300 грн продавать, хотя в пуз.хате он стоит 27. Только платежеспособность аудитории и больше ничего.


Сам The Economist относится к индексу с известной долей иронии. Но песикотам - как бальзам на душу. На самом же деле, если что-то и показывает низкая стоимость биг-мака в Украине - так это низкую стоимость труда. Паритет покупательной способности тоже, в основном, про это, но еще - про разницу в стоимости капитала и величины налогов...

PS: с Макдональдс в Украине еще одна тонкость - монополия. В Штатах этих сетевых бургерных - как собак нерезаных. У нас же на рынке даже Burger King отсутствет...

якщо із шафи дістають пронафталінений індекс Бігмака, то в кого пам"ять не така коротка як в акваріумних рибок починають переживати за ПА30
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:якщо із шафи дістають пронафталінений індекс Бігмака, то в кого пам"ять не така коротка як в акваріумних рибок починають переживати за ПА30
обычная работа журналюг которым надо подкидывать новости на злобу дня. То что курс рукотворный я писал еще 2 года назад, кто больше платит тому в угоду и рулят. К сожалению отставка Смолия лишнее тому подтверждение, можно сколько угодно фантазировать про ЭОК или индекс носков но к реальности это не имеет никакого отношения. За главой НБУ стоят финансовые группы, чьи интересы этот глава представляет. Презедент сказал "па 30" всё, ждём па 30. Можно продолжать традицию назначать рыночные цены, ипотеку па 10, и всё остальное па сколько ему там видится.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:47

  vitaliian написав:Презедент сказал "па 30" всё, ждём па 30. Можно продолжать традицию назначать рыночные цены, ипотеку па 10, и всё остальное па сколько ему там видится.

Это же ты плакался, как у тебя ЗП в валюте упала в связи с девальвацией 2014-2015 гг.
Теперь ты за девальвацию. Звездун
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:52

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Презедент сказал "па 30" всё, ждём па 30. Можно продолжать традицию назначать рыночные цены, ипотеку па 10, и всё остальное па сколько ему там видится.

Это же ты плакался, как у тебя ЗП в валюте упала в связи с девальвацией 2014-2015 гг.
Теперь ты за девальвацию. Звездун
Я всегда был против девальвации, спроси у zradio сколько я с ним спорил на эту тему. И дело не в зарплате, я то как то перебьюсь, а в снижении конкуренции на рынке.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:03

  budivelnik написав:
  zРадио написав:с Макдональдс в Украине еще одна тонкость - монополия. В Штатах этих сетевых бургерных - как собак нерезаных. У нас же на рынке даже Burger King отсутствет...
Вважаєте що два мінуса -дають плюс?
1 Якщо у нас відсутні конкуренти - значить завищена ціна на бургери
2 Якщо кроскурс бургера завищений і показує - 10,33 , то при наявності конкурентів - він взагалі впаде до 5,00 :D


Ну может не 5, но, например, 8-9 ) Хотя это в любом случае виртуальные цифры.

Глобально у нас себестоимость разительно ниже на более низкую стоимость труда и недвижимости, но при этом несколько выше на более высокую стоимость капитала
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Ну может не 5, но, например, 8-9 ) Хотя это в любом случае виртуальные цифры.

Глобально у нас себестоимость разительно ниже на более низкую стоимость труда и недвижимости, но при этом несколько выше на более высокую стоимость капитала
типа все стартапы привлекают дорогой капитал? имхо бомжи с дорогими кредитами вообще не игроки в каком либо сегменте рынка. Либо эти кредиты никто не собирается возвращать.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:38

  Yuri_T написав:после того, как тут практически провели профилактику системы и наказали наивных, говорить о каком-то существенном участи в БС Украины - себе дороже.
лайнеры действительно перестают бороздить просторы, в системах действительно начинаются профилактики, но это всё происходит в понятных юрисдикциях, где хоть какая-то надежда осталась на правовое решение твоего вопроса.
здесь никаких надежд не осталось.
если ты не в стае - тебе пздц, рано или поздно.

Сложно себе признаться в том, что гарантия на правовое решение вопроса в нашей системе блуждает между ностальгическим стереотипом прошлого и верой.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер !
Всем хорошего и доброго настроения .
Всем Здоровья в сексуальную ночь !
Вечер ..................27. 35-27,45

...........бывает же , мне удалось скинуть как хотел
Всем Удачи .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:42

  холява написав:Добрый вечер !
В

...........бывает же , мне удалось скинуть как хотел
Всем Удачи .


скинули гривну?
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

М......Л...Я
Почему Вы все угадываете ?
холява
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