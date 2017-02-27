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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лип, 2020 21:55
холява написав:
М......Л...Я
Почему Вы все угадываете ?
думаете, что выше не будет?
а если па30?
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Yuri_61
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:13
В России рубль с 2013 года упал с 35 до 70 рублей за доллар (в 2 раза) с 2013 года.
Гривна упала с 8 до 28 (в 3.5 раза).
Так что мы впереди Мордора!
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George
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:15
stm написав: Moneta написав:Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.
Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.
Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме.
Помимо этого в правилах игры появилось Нафтогаз платит в бюджет, чего ранее не наблюдалось. Вот и Газпрому пришлось, поэтому цены на газ там для населения растут, а у нас падают на 2 копейки
Маленькая, но радость )))
Кстати Приват тоже в бюджет платил, а у Сбербанка не получилось, бывает...
Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль. Если б не овгз он и дальше был бы убыточен, ведь бенины кредиты так и не обслуживаются. И да, если б не деньги Газпрома, то у Нафтогаза бы прибыли не было.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:27
Moneta написав:
Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль
Я так понимаю, приват платит не налог, а саму эту прибыль в виде дивидендов (единственному акционеру)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:34
vitaliian написав:
Презедент сказал "па 30" всё, ждём па 30.
зелений клоун нічого в економіці не розуміє
йому сказали - він глашатає
до речі як там його жонушка, вже розвелись?
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greenozon
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:39
greenozon написав: vitaliian написав:
Презедент сказал "па 30" всё, ждём па 30.
зелений клоун нічого в економіці не розуміє
йому сказали - він глашатає
до речі як там його жонушка, вже розвелись?
хочеш підібрати брошєнку?
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flyman
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:39
zРадио написав: vitaliian написав:
новость для кидстаффа. Цена биг мака это некий компромисс почем его готов покупать потребитель чтобы ресторан не был в убытке. К курсу гривны это не имеет никакого отношения, скорее к платежеспособности клиентов данного заведения. Если бы могли продать нужное количество бутербродов по 150 то поверьте цена была бы 150. Некоторые рестораны умудряются борщ по 300 грн продавать, хотя в пуз.хате он стоит 27. Только платежеспособность аудитории и больше ничего.
Сам The Economist относится к индексу с известной долей иронии. Но песикотам - как бальзам на душу. На самом же деле, если что-то и показывает низкая стоимость биг-мака в Украине - так это низкую стоимость труда. Паритет покупательной способности тоже, в основном, про это, но еще - про разницу в стоимости капитала и величины налогов...
PS: с Макдональдс в Украине еще одна тонкость - монополия. В Штатах этих сетевых бургерных - как собак нерезаных. У нас же на рынке даже Burger King отсутствет...
Один раз в жизни купил что то в маке, и может мне не повезло , но вкуса не было от слова вообще, и самое интересное что это было еще задолго до коронавируса
, откусил раз пожевал как бумагу заставил себя глотнуть , остаток викинул в урну , картоха не хрустела даже... Может по разному готовят или качество разное или мне неповезло со сменой, надо будет повторить эксперимент, кстати спутник который тоже впервые попробовал пришел к такому же выводу без вкуса без запаха...
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yama
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