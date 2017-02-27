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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5978597959805981

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 121
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
33
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
12
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
53
Ніяких змін не очікую
19%
23
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:55

  холява написав:М......Л...Я
Почему Вы все угадываете ?

думаете, что выше не будет?
а если па30?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В России рубль с 2013 года упал с 35 до 70 рублей за доллар (в 2 раза) с 2013 года.
Гривна упала с 8 до 28 (в 3.5 раза).
Так что мы впереди Мордора!
George
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:15

  stm написав:
  Moneta написав:Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.

Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.

Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме. :wink:

Помимо этого в правилах игры появилось Нафтогаз платит в бюджет, чего ранее не наблюдалось. Вот и Газпрому пришлось, поэтому цены на газ там для населения растут, а у нас падают на 2 копейки ;) Маленькая, но радость )))
Кстати Приват тоже в бюджет платил, а у Сбербанка не получилось, бывает...


Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль. Если б не овгз он и дальше был бы убыточен, ведь бенины кредиты так и не обслуживаются. И да, если б не деньги Газпрома, то у Нафтогаза бы прибыли не было.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:27

  Moneta написав:Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль

Я так понимаю, приват платит не налог, а саму эту прибыль в виде дивидендов (единственному акционеру)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Презедент сказал "па 30" всё, ждём па 30.


зелений клоун нічого в економіці не розуміє
йому сказали - він глашатає

до речі як там його жонушка, вже розвелись?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:39

  greenozon написав:
  vitaliian написав:Презедент сказал "па 30" всё, ждём па 30.


зелений клоун нічого в економіці не розуміє
йому сказали - він глашатає

до речі як там його жонушка, вже розвелись?

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:39

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
новость для кидстаффа. Цена биг мака это некий компромисс почем его готов покупать потребитель чтобы ресторан не был в убытке. К курсу гривны это не имеет никакого отношения, скорее к платежеспособности клиентов данного заведения. Если бы могли продать нужное количество бутербродов по 150 то поверьте цена была бы 150. Некоторые рестораны умудряются борщ по 300 грн продавать, хотя в пуз.хате он стоит 27. Только платежеспособность аудитории и больше ничего.


Сам The Economist относится к индексу с известной долей иронии. Но песикотам - как бальзам на душу. На самом же деле, если что-то и показывает низкая стоимость биг-мака в Украине - так это низкую стоимость труда. Паритет покупательной способности тоже, в основном, про это, но еще - про разницу в стоимости капитала и величины налогов...

PS: с Макдональдс в Украине еще одна тонкость - монополия. В Штатах этих сетевых бургерных - как собак нерезаных. У нас же на рынке даже Burger King отсутствет...

Один раз в жизни купил что то в маке, и может мне не повезло , но вкуса не было от слова вообще, и самое интересное что это было еще задолго до коронавируса :) , откусил раз пожевал как бумагу заставил себя глотнуть , остаток викинул в урну , картоха не хрустела даже... Может по разному готовят или качество разное или мне неповезло со сменой, надо будет повторить эксперимент, кстати спутник который тоже впервые попробовал пришел к такому же выводу без вкуса без запаха...
yama
 
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