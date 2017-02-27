Додано: Суб 18 лип, 2020 22:15

stm написав: Moneta написав: Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.



Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.



Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме. Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме.

Помимо этого в правилах игры появилось Нафтогаз платит в бюджет, чего ранее не наблюдалось. Вот и Газпрому пришлось, поэтому цены на газ там для населения растут, а у нас падают на 2 копейки Маленькая, но радость )))

Кстати Приват тоже в бюджет платил, а у Сбербанка не получилось, бывает... Помимо этого в правилах игры появилось Нафтогаз платит в бюджет, чего ранее не наблюдалось. Вот и Газпрому пришлось, поэтому цены на газ там для населения растут, а у нас падают на 2 копейкиМаленькая, но радость )))Кстати Приват тоже в бюджет платил, а у Сбербанка не получилось, бывает...



Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль. Если б не овгз он и дальше был бы убыточен, ведь бенины кредиты так и не обслуживаются. И да, если б не деньги Газпрома, то у Нафтогаза бы прибыли не было. Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль. Если б не овгз он и дальше был бы убыточен, ведь бенины кредиты так и не обслуживаются. И да, если б не деньги Газпрома, то у Нафтогаза бы прибыли не было.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.