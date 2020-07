Додано: Суб 18 лип, 2020 23:22

jump написав: У Києві під час обміну валют трапився напад: бандити забрали 800 тис.



У Шевченківському районі Києва невідомий вирвав у киянина рюкзак із великою сумою.

З'ясувалося, що 34-річний чоловік вирішив обміняти 30 тисяч доларів (понад 800 тис. грн). Однак не захотів це зробити, наприклад, у відділенні банку, а знайшов "прийнятний варіант" на сайті finans.ua.

поторопился... поторопился...

