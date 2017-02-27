Moneta написав:Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.
Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.
Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме.
Помимо этого в правилах игры появилось Нафтогаз платит в бюджет, чего ранее не наблюдалось. Вот и Газпрому пришлось, поэтому цены на газ там для населения растут, а у нас падают на 2 копейки Маленькая, но радость ))) Кстати Приват тоже в бюджет платил, а у Сбербанка не получилось, бывает...
Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль. Если б не овгз он и дальше был бы убыточен, ведь бенины кредиты так и не обслуживаются. И да, если б не деньги Газпрома, то у Нафтогаза бы прибыли не было.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
новость для кидстаффа. Цена биг мака это некий компромисс почем его готов покупать потребитель чтобы ресторан не был в убытке. К курсу гривны это не имеет никакого отношения, скорее к платежеспособности клиентов данного заведения. Если бы могли продать нужное количество бутербродов по 150 то поверьте цена была бы 150. Некоторые рестораны умудряются борщ по 300 грн продавать, хотя в пуз.хате он стоит 27. Только платежеспособность аудитории и больше ничего.
Сам The Economist относится к индексу с известной долей иронии. Но песикотам - как бальзам на душу. На самом же деле, если что-то и показывает низкая стоимость биг-мака в Украине - так это низкую стоимость труда. Паритет покупательной способности тоже, в основном, про это, но еще - про разницу в стоимости капитала и величины налогов...
PS: с Макдональдс в Украине еще одна тонкость - монополия. В Штатах этих сетевых бургерных - как собак нерезаных. У нас же на рынке даже Burger King отсутствет...
Один раз в жизни купил что то в маке, и может мне не повезло , но вкуса не было от слова вообще, и самое интересное что это было еще задолго до коронавируса , откусил раз пожевал как бумагу заставил себя глотнуть , остаток викинул в урну , картоха не хрустела даже... Может по разному готовят или качество разное или мне неповезло со сменой, надо будет повторить эксперимент, кстати спутник который тоже впервые попробовал пришел к такому же выводу без вкуса без запаха...
jump написав:У Києві під час обміну валют трапився напад: бандити забрали 800 тис.
У Шевченківському районі Києва невідомий вирвав у киянина рюкзак із великою сумою. З'ясувалося, що 34-річний чоловік вирішив обміняти 30 тисяч доларів (понад 800 тис. грн). Однак не захотів це зробити, наприклад, у відділенні банку, а знайшов "прийнятний варіант" на сайті finans.ua. https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -napad.htm
поторопился...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Moneta написав:Загалом же з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд доларів та продав на 2,944 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 1,033 млрд доларів.
Как я и говорил, с $4 млрд Газпрома (3 млрд суд+1 млрд транзит) - НБУ выкупил лишь 1 млрд. Остальное по договорнякам, игрой в четыре руки было отдано нерезам.
Правила игры: Нафтогаз сцеживали понемногу, сегодня выкупает НБУ, завтра Сити, послезавтра НБУ, и т.д. но как только какой-нибудь шухер НБУ проводит "интервенции" и продает все что выкупал типа в резервы, а нерезы тарятся в тройном объеме.
Помимо этого в правилах игры появилось Нафтогаз платит в бюджет, чего ранее не наблюдалось. Вот и Газпрому пришлось, поэтому цены на газ там для населения растут, а у нас падают на 2 копейки Маленькая, но радость ))) Кстати Приват тоже в бюджет платил, а у Сбербанка не получилось, бывает...
Ну Приват в учет не берем. Государство ему платит по овгз, а он назад возвращает налог на прибыль. Если б не овгз он и дальше был бы убыточен, ведь бенины кредиты так и не обслуживаются. И да, если б не деньги Газпрома, то у Нафтогаза бы прибыли не было.
Понимаю, проигрыш в суде, а ещё за май 2020 прибыль всего банковского сектора РФ оставила 0,5 млрд руб, то получается, что без учета Сбербанка банковская система получила убыток. Надо ещё Ощадбанк и Укргаз не брать во внимание. Вообще что-то положительное в Украине ни в коем случае во внимание не берём )))