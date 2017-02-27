Тогда вовсе перемога на ровном месте.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лип, 2020 23:35
Тогда вовсе перемога на ровном месте.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 18 лип, 2020 23:36
Верховный суд Великобритании сообщил, что решение по делу о долге Украины перед Россией будет оглашено не ранее сентября 2020 года.
В полученном ТАСС сообщении суда говорится, что решение будет принято и оглашено не раньше начала осени, как как в конце июля учреждение уходит на каникулы.
Точная дата пока не определена, — заключил представитель суда.
Россия приобрела на $3 млрд украинские евробонды в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. На это пошли средства из Фонда национального благосостояния. Киев должен был погасить обязательства по бондам в конце 2015 года, однако после прихода новой власти отказался возвращать долг. К настоящему времени с учётом процентов долг вырос до $4,5 млрд.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 18 лип, 2020 23:36
Кстати, да. Дедушка Стельмах полюблял этот аргумент в 2008-м приводить. Еще сильный сигнал к покупке доллара - это "кто купит па12 (любой текущий курс), пожалеет об этом" Но последний перл еще никто не успеть забыть, а вот с индексом Биг-Мака не так все однозначно))
Додано: Суб 18 лип, 2020 23:42
Надеюсь, Верховный суд Великобритании примет во внимание тот факт, что если решение будет вынесено в пользу РФ, то на эти 4,5 млрд увеличивать помощь Украине придется именно коллективному Западу (а больше некому)...
Додано: Суб 18 лип, 2020 23:57
А налоговую нагрузку увеличат по факту для граждан Украины (а больше некому)...
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