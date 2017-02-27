Додано: Суб 18 лип, 2020 23:36

Верховный суд Великобритании сообщил, что решение по делу о долге Украины перед Россией будет оглашено не ранее сентября 2020 года.



В полученном ТАСС сообщении суда говорится, что решение будет принято и оглашено не раньше начала осени, как как в конце июля учреждение уходит на каникулы.



Точная дата пока не определена, — заключил представитель суда.



Россия приобрела на $3 млрд украинские евробонды в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. На это пошли средства из Фонда национального благосостояния. Киев должен был погасить обязательства по бондам в конце 2015 года, однако после прихода новой власти отказался возвращать долг. К настоящему времени с учётом процентов долг вырос до $4,5 млрд.

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